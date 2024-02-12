Yılmaz Büyükerşen’den Osmanlı açıklaması: Ne zaman hanım alacaklar, Avrupa’ya sefer yapıyorlar

31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde CHP tarafından yeniden aday gösterilmeyen Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, "Osmanlı ailesi, efendim baktığınız zaman aileye, ailede bütün padişahların kadınları yabancı. Ne zaman efendim şehzadelerden birine hanım alacaklar, hemen sefer yapıyor Avrupa'ya" dedi.

Eskişehir'de 25 yıldır belediye başkanlığı görevinde bulunan ve 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde CHP tarafından yeniden aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen, partisinin seçim bürosunun açılışına katıldı.

Emek Mahallesi’nde CHP’nin seçim bürosunun açılışına Büyükerşen’in yanı sıra milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce, Tepebaşı Belediye Başkan adayı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkan adayı Kazım Kurt ve partililer yer aldı.

Büyükerşen, buradaki açıklamasında Osmanlı dönemine dair yorumlarda bulundu.

Yılmaz Büyükerşen, "Övündüğümüz Osmanlı var ya, hani bize 'kul' diyen, halka 'kul' diyen bir Osmanlı ailesi, efendim baktığınız zaman aileye, ailede bütün padişahların kadınları yabancı. Hep beyaz tenli, mavi gözlü falan filan" dedi.

"Ben takılıyorum bazen arkadaşlara. Tarihle alay etmiyorum ama yanlış anlamayın" diyen Büyükerşen, şunları söyledi:

"Çünkü hemen ufacık lafı çevirirler, evirirler. Hoca şöyle dedi, böyle dedi derler, iftira etmeye hazırdırlar. Ne zaman efendim şehzadelerden birine hanım alacaklar, hanım ağa alacaklar veyahut padişahlardan hangisinin karısı öldü, yeni bir karı alacak. Hemen sefer yapıyor Avrupa'ya. Beyaz tenli, mavi gözlü falan olacak diye."