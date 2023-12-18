Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde olduğu 'İnci Taneleri'nin tanıtımına tepki

Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı ve başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisinin ilk tanıtımı yapıldı. Yayınlanan ilk tanıtım, kadın cinayetlerini 'romantize' ettiği iddiasıyla sosyal medyada büyük tepki çekti. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, "Kadın cinayetlerinin romantizmi olmaz, normalleştirmesi olur" diye yazdı.

Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı ve başrolünde yer aldığı, BKM Yapım imzalı 'İnci Taneleri' dizisinden ilk tanıtım yayınlandı.

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka'nın başrollerinde yer aldığı 'İnci Taneleri' dizisinin tanıtımında yer alan “Senin aşkın değil sadece, failin olmak da varmış...” ifadeleri ise sosyal medyada tepki çekti.

"KADIN CİNAYETLERİNİN ROMANTİZMİ OLMAZ"

Söz konusu tanıtım, kadın cinayetlerini 'romantize' ettiği iddiasıyla eleştirildi.

Aralarına Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim'in de olduğu çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, tanıtıma tepki gösterdi ve BKM'den bir açıklama beklediklerini ifade etti.

Ataselim X'ten yaptığı paylaşımda “Bunu biri açıklayacak mı? Tüylerimizi diken edip bir kadın katilini mi estetize ediyorlar dedirttiniz. Kadın cinayetlerinin romantizmi olmaz, normalleştirmesi olur. Nice kadını uykusuz kıldınız. Nice potansiyel katile son söz, mahkemede katile tirad verdiniz. Gerçekleri yazacaksanız önce kadın cinayetlerini yazın. Sonra kadınlar canıyla ödüyor bunları. Dizi replikleri ile indirim alan katilleri, dizi replikleri ile kadınları tehdit edip sonra öldürenlerin da ne var canım o diziyi çok seviyordum diyenleri unutmadık” ifadelerini kullandı.

Bunu biri açıklayacak mı?

Tüylerimizi diken edip bir kadın katilini mi estetize ediyorlar dedirttiniz.

Kadın cinayetlerinin romantizmi olmaz, normalleştirmesi olur. Nice kadını uykusuz kıldınız. Nice potansiyel katile son söz, mahkemede katile tirad verdiniz. @Bkmonline https://t.co/a9kyaOX60d — Fidan Ataselim (@fidanataselim) December 18, 2023