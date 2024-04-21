Yılmaz Tunç duyurdu: Uğur Gezer, ‘Atatürk ve Erdoğan’a hakaretten’ tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır’ın Sur ilçe belediyesinde DEM Partililerle birlikte makam odasına girerken; Erdoğan ve Atatürk’e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Uğur Gezer'in tutuklandığını açıkladı. Mezopotam Ajansı ise Gezer’in daha önce tutuklandığını ve yüzde 50 zihinsel engelli raporu olduğu için serbest bırakıldığını duyurarak, söz konusu raporu paylaştı.

Uğur Gezer isimli yurttaş Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Diyarbakır’ın Sur Belediyesi’ne girerken, Mustafa Kemal Atatürk ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gözaltına alınan Gezer’in tutuklandığını duyurdu. Tunç yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında, Belediye Başkanın göreve başlaması nedeniyle gerçekleştirilen programda, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler sarf edilmesi nedeniyle gözaltına alınan şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmiştir.”

ENGELLİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), dün Gezer'in yüzde 50 zihinsel engelli olduğunu açıkladı. Mezopotamya Ajansı, Gezer'e dair farklı bir detayı duyurdu. Buna göre Gezer, zihinsel engelli olması nedeniyle bir süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Ajans, bu konudaki raporu da paylaştı.

ANNEDEN AÇIKLAMA

Gezer’in annesi Fatma Gezer, oğlunun kalabalık gördüğü yere gitme eğilimi gösterdiğini aktardı. Anne Gezer, oğlunun bu nedenle Sur’daki sokağa çıkma yasakları döneminde tutuklandığını da anlattı. Gezer, oğlunun sokağa çıkma yasakları döneminde protestolara katıldığı ileri sürülerek tutuklandığını, 2 yıl 6 ay tutuklu kaldığını, o dönem yüzde 25 zihinsel engelli raporu bulunduğunu paylaştı. Anne Gezer, bu durumun fark edilmesi üzerine oğlunun hastaneye sevk edildiğini, hastanede yüzde 50 zihinsel engelli raporu verildiğini ve rapor üzerine Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nden serbest bırakıldığını kaydetti.

Anne Gezer, "Oğlum gözaltına alındıktan sonra evimize baskın yapıldı, evin altını üstüne getirdiler. Oğlum engelli olduğu için nerede bir kalabalık görse oraya gidiyordu. Düğünlere, toplantılara... Ancak kimseye bir zararı yok" tepkisinde bulundu.

Bu duruma rağmen oğlunun gözaltına alındığına dikkati çeken anne Gezer, "Engelli bir insanı oraya tıkıp ne yapacaklar? Yüzde 50 raporu olan bir insanı nasıl alıp götürüyorlar?" diye sordu.

Oğlunun DEM Parti yöneticisi olarak gösterilmesine de tepki gösteren Gezer, oğlunun engel durumundan kaynaklı bir yere yönetici olmasının mümkün olmadığını kaydetti. Anne Gezer, "Bütün Amed (Diyarbakır) oğlumun engelli olduğunu biliyor” dedi.