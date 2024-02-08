Yine bir dron saldırısı: Hizbullah komutanı öldürüldü

Lübnan'ın güneyindeki Nabatieh kasabasında bir araca düzenlenen dron saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında Hizbullah komutanı Abbas el Dabs’ın da bulunduğu iddia edildi.

Lübnan basınında yer alan haberlerde, ülkenin güneyindeki Nabatieh kasabasında bir araca düzenlenen dron saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilerek, hayatını kaybedenler arasında Hizbullah komutanı Abbas el Dabs’ın da bulunduğu iddia edildi.

Lübnan’ın güneyinde bir araca dron saldırısı düzenlendi. Lübnan basınında yer alan haberlerde, ülkenin güneyindeki Nabatieh kasabasında bir araca düzenlenen dron saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Hayatını kaybedenler arasında Hizbullah komutanı Abbas el Dabs’ın da bulunduğu öne sürülen haberlerde, saldırının İsrail tarafından düzenlediği iddia edildi.

El Dabs’ın, İran'ın Suriye genelindeki hava savunma sistemlerinin inşasında yer aldığı ifade edildi.

DÜN DE BAĞDAT'TA HAŞDİ ŞABİ KOMUTANI ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Bağdat'ın doğusunda Şiilerin yoğun yaşadığı Meştel bölgesinde Haşdi Şabi komutanı Saidi'nin kullandığı araç hava saldırısıyla hedef alındı. Araç içerisinde bulunan Saidi saldırıda yaşamını yitirdi. Irak İslami Direnişi çatısı altındaki Hizbullah Tugayları Lojistik Sorumlusu Ebu Bakır el-Saidi'nin yanı sıra Hizbullah Tugayları Bilgi Sorumlusu Erkan el-İlyavi’nin de öldüğü bildirilmişti. Saldırı ABD üstlenmiş ve askerlerine yönelik saldırılara misilleme yapıldığını açıklamıştı.