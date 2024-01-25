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Yine KYK yurdu yine ihmal: Kütahya'da 40 öğrenci yemekten zehirlendi

Kütahya’da KYK'ye bağlı Yesevi Erkek Öğrenci Yurdu'nda yaklaşık 40 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Güncel
  • 25.01.2024 17:47
  • Giriş: 25.01.2024 17:47
  • Güncelleme: 25.01.2024 17:52
Kaynak: İHA
Yine KYK yurdu yine ihmal: Kütahya'da 40 öğrenci yemekten zehirlendi
Fotoğraflar: İHA

Kütahya'da Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Yesevi Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan yaklaşık 40 öğrenci, yedikleri yemekten sonra rahatsızlandı.

Öğrencilerin çoğu olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilirken, 5 öğrenci Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan öğrencilerin tedavisinin sürdüğü ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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