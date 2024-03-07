Yine Süleymancılar yine istismar

Alanya’da Süleymancılara ait bir yurtta 10 çocuğu istismara maruz bırakan fail G.R.U. hakkında dava açıldı. Bilirkişi raporunda G.R.U.’nun telefonunda ‘çocuklara ilişkin cinsel içerikli görüntüler tespit edildi.’

Deniz GÜNGÖR

Antalya’nın Alanya ilçesinde bulunan Süleymancılara ait Sugözü Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu’nda 10 erkek öğrenciyi şiddet ve istismara maruz bırakan 21 yaşındaki eğitmen G.R.U. hakkında 94 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Çocukların ifadesi Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede de yer aldı. Aynı zamanda G.R.U.’dan şikâyetçi olan ailelerden birine cemaat tarafından şikâyetini geri çekmesi için 300 bin TL teklif edildiği öğrenildi. Söz konusu lise öğrencileri için olan yurt hâlâ faaliyetteyken istismarın yaşandığı yurdun kapatıldığı ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda G.R.U.’nun telefonunda ‘erkek ve kız çocuklarına ilişkin cinsel içerikli görüntüler tespit edildi.’

Gerçekleştirilen soruşturma kapsamında istismara maruz bırakılan çocuk sayısının 10 olduğu ortaya çıktı.

G.R.U. hakkında 9 öğrenciye yönelik ‘sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel istismar’, ‘çocuğa karşı cinsel taciz’, ‘çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri vermek ya da bunların içeriğini göstermek’, 1 öğrenciye yönelik ise ‘nitelikli cinsel istismar’ suçlamasıyla toplam 94 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianame, Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İstismara maruz bırakılan 4 çocuğun ailesinin ise G.R.U.’dan şikâyetçi olmadığı öğrenildi. Fail G.R.U. hakkında açılan dava 1 Nisan’da Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 09.30’da görülecek.

Geçen yıl yaşanan olayda 14 yaş altı çocukları istismara maruz bırakan fail önce serbest bırakılmış, çıkan haberlerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın devreye girmesi üzerine tutuklanmıştı.

İSTİSMAR İDDİANAMEDE

Çocukların ifadelerinin de yer verildiği iddianamede Kuran eğitmeni G.R.U.’nun çocukların özel bölgelerine dokunduğu, istismar içerikli oyunlar oynattığı, kendisine karşı konulduğunda fiziksel şiddet uyguladığı ifade edildi. G.R.U.’nun çocuklara cinsel içerikli videoları izlettiği ve çocuklara ‘karı-koca’ eşleştirmesi yaparak ‘iskeletor’ ismini verdiği istismar içerikli bir oyun oynattığı ortaya çıktı.

Yurtta kalan bir başka çocuk ise ifadesinde, fail G.R.U.’nun kendisini yurttaki 6 numaralı odaya ‘temizlik’ için götürdüğü ve ‘kimsenin duymaması’ için elektrik süpürgesini açarak istismara maruz bıraktığını anlattı. Aynı çocuk, G.R.U.’nun diğer çocuklara yönelik cinsel içerikli söylemlerde bulunduğunu aktardı.

HAKKINDA 3 AYRI DAVA

Hakkında Atatürk’e hakaretten, istismar ve şiddetten 3 ayrı dava bulunan G.R.U.’nun aynı zamanda çocuklara zorla hırsızlık yaptırdığı, telefondan oynadığı oyuna çocukların parasıyla eşya almak için para yüklettiği, oyunda yenildiği zaman da sinirlenip, çocuklara vurduğu, Atatürk’e hakaret ettiği öğrenildi.

Diğer yandan G.R.U.’nun öğrencileri maruz bıraktığı şiddet, bir öğrencinin cep telefonu kaydı ile ortaya çıktı. Görüntülerde G.R.U.’nun öğrencilere bağırdığı ve vurduğu anlar yer aldı.

PARA TEKLİF ETTİLER

Öğrencilerden birinin ismini vermek istemeyen yakını öğrencinin, istismara maruz kalan arkadaşını odadan çıkarken gördüğünü ve fail G.R.U.’nun ise pantolonun ıslak olduğunu gördüğünü aktardı. Öğrencinin yakını, “Arkadaşının odadan ağlayarak çıktığını görmüş aynı zamanda G.R.U.’nun kendisine de cinsel içerikli konuştuğunu söyledi. Yakınım, G.R.U.’nun kendisine söylediklerini kabul etmeyince fail çocuğa kötü davranmaya başlamış. Bu olayların ardından yakınım yaşananları bize anlattı. Anında şikâyetçi olduk ancak yurda gittiğimizde G.R.U. kaçmıştı. Normalde Süleymancılara ait yurtlarda kalan bekâr hocalar, gece yurttan çıkamaz ancak biz gittiğimizde yoktu. Yurdun onu sakladığını düşündük” dedi.

Şikâyetçi oldukları gece karakola yurdun avukatının geldiğini aktaran öğrencinin yakını, “Bizi susturmak için gelmişti. Çocuklar ifade verirken konuşmamaları için ‘Bu saatte ifade almanız doğru mu?’ ve ‘Çocukların din sınavı var uyumaları gerek’ gibi şeyler söyledi. Polis ve avukat arasında kavga çıktı. Polis avukatı kovdu bir daha da gelmedi” ifadelerini kullandı.

Öğrencinin yakını son olarak şunları söyledi: “Hocalar evimize bir dönem sürekli ziyarette bulundular. Üstü kapalı bir şekilde ‘Bütün masrafları karşılayalım’ dediler. Şikâyetimizi geri çekmemiz için ise bir aracı ‘300 bin TL verebilirler neyse yapalım’ dedi.”

ŞİDDET BİR SENE SÜRMÜŞ

Davanın avukatlarından Mehmet Sutay Seydioğulları, çocukların ailelerinden yalnızca 5’inin şikâyetçi olduğuna dikkat çekti. Seydioğlulları, “Şikâyetçi olmayan çocukların aileleri ya cemaatin içerisindeler ya da akrabası yurtta eğitmen olanlar. Bu nedenle aileler şikâyetçi olmadı bir nevi üstünü kapamak istediler. Ancak 14 yaşından küçük oldukları için savcılık tarafından çocuklar mağdur olarak değerlendirildi bu nedenle dosyada yer alıyorlar” dedi.

Ailelerden daha sonrasında şikâyetçi olanlar olduğuna dikkat çeken Seydioğulları, “Fail hakkında açılan istismar dosyası dışında iki dosya daha var. Bunlar şiddet ile Atatürk’e ve İstiklâl Marşı’na hakaretten açılan dosyalar. İstismar davası kapsamında G.R.U. için 94 yıl isteniyor ancak bu iki dosya ile birlikte artacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

G.R.U.’nun yapılan haberlerin ardından tutuklandığını söyleyen Seydioğulları son olarak şunları söyledi: “Çocuklarla 6 saat boyunca yaptığımız görüşmede bütün gerçekler ortaya çıktı. Bu çocuklar devamlı olarak baskı ve şiddet gördüğü için konuşmak istememişler. G.R.U.’nun istismarı, şiddeti, hırsızlık yaptırması 1 senedir boyunca yaşanmış.”

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Yurt MEB’in listesinde

Süleymancılar cemaatine ait olduğu ortaya çıkan Sugözü Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu’nun Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) “Barınma hizmeti veren yerler” başlıklı listesinde yer aldığı görüldü. İstismarın yaşandığı ortaokul öğrencilerinin kaldığı yurdun yanı sıra yine Süleymancılar cemaatine ait Sugözü Orta Öğretim Erkek Öğreci Yurdu da yine MEB’in özel yurtlara ilişkin listesinde yer alıyor.

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Yurt skandalları bitmiyor

Sugözü Yurdu’nda yaşanan istismar Süleymancıların yurdunda yaşanan ilk vaka değil. 13 Ekim 2023 tarihinde İstanbul Ümraniye’de bulunan Süleymancılara ait Özel Osmangazi Arifiye Erkek Ortaokul Yurdu’nda o dönem 11 yaşındaki Y. yurttaki imam tarafından istismara maruz bırakılmıştı. Y.’nin ailesine ise ‘olayı kapatmak için’ para teklif edilmişti. Aynı yurtta 17 yıl önce kalan Ö. İle 11 arkadaşı da istismara maruz bırakılmıştı. Y.’nin ifadeleri üzerine imam tutuklanırken yurt da kapatılmıştı.

İzmir’in Dikili ilçesinde Süleymancılara ait Özel Miyase Yılmaz Ortaöğretim Erkek Öğrenci Yurdu’nda 2017 yılında 7 öğrencinin istismara maruz kaldığı ortaya çıkmıştı. İstismara maruz kalan öğrencilerden birinin şikâyeti üzerine yurtta görev yapan fail Ö.F.E. tutuklanırken yurt mühürlenmişti.

Adıyaman’ın Besni ilçesinde 2017’de Süleymancılara ait Hayrünnisa Gölbaşı Çocuk Yurdu’nda kalan 2 çocuk istismara maruz bırakılmıştı. 10 ve 11 yaşındaki 2 çocuğu istismara maruz bırakan yurt müdürü İ.T. tutuklanmıştı.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 3 Kasım 2021’de Süleymancılara ait bir erkek öğrenci yurdunda 12 yaşındaki bir çocuk “kurs hocası” tarafından istismara maruz bırakılmıştı. Sanık Y.K. verilen 48 yıl hapis cezası “iyi hal indirimi” ile 22 yıl 16 aya düşürülmüştü. Y.K.’ye verilen hapis cezası ‘çok’ bulunarak düşürülürken sanık 10 yıl sonra serbest bırakılacak.