Yine yağmur yine aynı manzara

Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle sokaklar sular altında kaldı. Giriş katlarındaki bazı ev ve işyerlerini su bastı. Cudi Mahallesi'de 1'i çocuk iki kişi sel sularına kapıldı ve son anda kurtarıldı.

Haber Merkezi

Çarpık kentleşme, altyapısızlık, plansızlık gibi nedenler her yağış sonrası ülkede benzer tabloya yol açıyor.

Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde önceki gün etkili olan sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak yine göle döndü.

Giriş katlarındaki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı araçlar akıntıya kapıldı. Cudi Mahellesi'de 1'i çocuk iki kişi sel sularına kapıldı ve son anda kurtarıldı.

Önceki gün Cizre'de etkili olan sağanak sonucu sokaklarda su birikintileri oluştu. Yafes, Sur, Cudi ve Konak mahallelerinde yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yafes Mahallesi'nde belediyeye ait yolcu midibüsü yolda mahsur kaldı. Yolcular, itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla midibüsten tahliye edildi.

MENFEZDE SIKIŞTI

Nur Mahallesi'nde suya kapılıp sürüklenen park halindeki otomobil menfezde sıkıştı. Ekipler, tıkanan rögarları açtı. Silopi ilçesinde de etkili olan dolu ve sağanak, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına, İpekyolu'nda ulaşımın aksamasına neden oldu. Caddelerdeki su birikintileri sebebiyle sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Cizre ilçesindeki Cudi Mahallesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın ve çocuk sel sularına kapıldı. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kurtarılan kadın ve çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Cudi Mahallesi’nde su basan sokaklarda bir gelin arabasının suyla dolu caddelerde ilerlemesi ve sürücünün elindeki silecekle camı silmesi de kameralara yansıdı. Silopi ilçesinde de etkili olan yağış, yerini doluya bıraktı. Yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Hasar tespit çalışmasından sonra eşyası zarar gören yurttaşlara malzeme yardımı yapılacağı, evi kullanılamayacak durumunda olanlar ise geçici barınma alanlarına yerleştirileceği belirtildi. Selden etkilenen bölgelerde dün sabah temizlik çalışmaları başladı.

Antalya Manavgat'ta da ilçesinde önceki gece etkili olan dolu yağışı etkili oldu. Kentin yüksek kesimlerindeki Saraçlı, Gebece, Belenobası, Oymapınar, Değirmenli ve Güzelyalı mahallelerinde, gece saatlerinde etkili olan dolu nedeniyle sokaklar beyaza büründü, çok sayıda meyve ağacı ve tarım arazisi zarar gördü. Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, gazetecilere, kavun ve karpuz bostanları başta olmak üzere zeytin ve kiraz ağaçlarıyla üzüm bağlarında büyük zarar meydana geldiğini söyledi. Osmaniye'de iki gündür etkili olan sağanak, Sumbas ilçesindeki Gaffarlı Deresi'nin taşmasına neden oldu. Derenin taşmasıyla sel meydana gelirken, birçok bahçe sular altında kaldı. İlçede su tahliye çalışmaları devam ediyor. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de dün başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, öğleye doğru yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 15 dakika boyunca etkili olan dolu, cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Bazı yurttaşlar araçlarını üzerlerine örtü sererek doludan korumaya çalıştı.

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MAYISTA KAR YAĞDI

Erciyes'e mayıs ayında kar yağdı. Önceki gün etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Kar, Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 rakım ve üstünde etkili oldu. Aralıklarla sağanağın görüldüğü kent merkezinde de hissedilen hava sıcaklığı 7 dereceye kadar geriledi.