YKS başvurularında bugün son gün

8-9 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvurular bugün 23.59'da sona eriyor. Adaylar her bir oturum için 295 lira ödeyecek.

Türkiye genelinde 8-9 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları bugün saat 23.59’da sona eriyor.

Adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabiliyor.

ÖSYM de sınava başvuruların 26 Şubat 23.59'da sona ereceği hatırlatmasında bulundu.

Sınava başvuracak adaylar her bir oturum için 295 lira ödeyecek.

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 1'inci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 8 Haziran Cumartesi, Alan ve Yabancı Dil Yeterlilik Testleri ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar ise 17 Temmuz'da açıklanacak.

ASKERİ OKULLAR

Diğer yandan Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (MSÜ) başvuran adayların da Milli Savunma Bakanlığı tarafından yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için de YKS’ye başvuru yapmaları zorunlu.