YKS geç başvuruları başladı

ÖSYM tarafından 8-9 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na geç başvuruları başladı. Adaylar, 7 Mart tarihine kadar yapılabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 8-9 Haziran'da uygulanacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) geç başvuruları başladı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, X hesabından YKS geç başvuruları hakkında açıklama yaptı.

Ersoy, açıklamasında, YKS geç başvuruların başladığını duyurdu. Buna göre 5-7 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan başvurular perşembe günü saat 23.59’da sona erecek.

Adaylar başvurularını aday işlemleri sistemi (https://ais.osym.gov.tr), ÖSYM aday işlemleri mobil uygulaması veya ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecek.