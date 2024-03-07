YKS geç başvuruları bugün sona eriyor
ÖSYM tarafından 8-9 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ilişkin geç başvuru süresi saat 23.59'da sona erecek. Adaylar, YKS geç başvuru ücreti olarak her oturum için 442,5 TL ödeyecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 8-9 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) geç başvurular, bugün saat 23.59’da sona erecek.
ÖSYM, 1 Şubat’ta başlayan ve 26 Şubat’ta sona eren Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvurularını tamamlayamayan adaylara ek başvuru hakkı tanımıştı.
5 Mart’ta başlayan geç başvurular, bugün saat 23.59’da sona erecek.
Adaylar, başvurularını aday işlemleri sistemi (https://ais.osym.gov.tr), ÖSYM aday işlemleri mobil uygulaması veya ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecek.
Adaylar, YKS geç başvuru ücreti olarak her oturum için 442,5 TL ödeyecek.