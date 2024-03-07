YKS geç başvuruları bugün sona eriyor

ÖSYM tarafından 8-9 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ilişkin geç başvuru süresi saat 23.59'da sona erecek. Adaylar, YKS geç başvuru ücreti olarak her oturum için 442,5 TL ödeyecek.

Eğitim 07.03.2024 17:43 Giriş: 07.03.2024 17:43

Güncelleme: 07.03.2024 17:45 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: AA