Yoğun bakımda bulunan Kadir İnanır uyandırılacak

Beykoz'da yaşadığı evde rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve yoğun bakımda bulunan ünlü oyuncu Kadir İnanır'ın ameliyatının başarılı geçtiğini açıklayan Jülide Kural, İnanır'ın uyandırılacağını duyurdu.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunan evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan oyuncu Kadir İnanır'ın uyandırılacağı açıklandı.

İnanır'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapan Jülide Kural, ünlü oyuncunun tetkik sonuçlarının olumlu çıktığını, yoğun bakımda olan İnanır'ın uyandırılacağını açıkladı.

Kural, Kadir İnanır'ın 48 saatlik yoğun bakım sürecinin olumlu tetkik sonuçları sayesinde öne çekildiğini belirterek sürecin devam ettiği bilgisini paylaştı.

Kural'ın açıklaması şu şekilde:

"Bildiğiniz gibi hepimizin çok sevdiği Kadir İnanır 24 Mart Pazar sabahı beyne giden damarlarında oluşan bir pıhtı nedeniyle; Ümraniye Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılmıştı. Doktorların önerisiyle 48 saat yoğun bakım sürecinde olacağı öngörülüyordu. Ancak siz halkımıza iyi haber vermek isterim: Bugün itibariyle tüm tetkik sonuçları olumlu çıktığından uyandırılma kararı alınmıştır.

Tahmin edeceğiniz gibi yoğun bakımda oldukça sık Kadir İnanır'ı görme şansım oldu. Tüm beden fonksiyonlarında olumlu bir hareketlenme olduğunu ben de gözlemledim. Onu seven bizler için bu çok olumlu bir gelişme. Elbette süreç devam ediyor. Kuşkusuz doktorların ve tüm sağlık çalışanlarının özverili çabası bu bağlamda çok önemli bir etken.

Milyonlarca insandan gelen iyi dileklerin ona ulaştığına emin olabilirsiniz. Çünkü Kadir İnanır Anadolu'nun her bir parçasını kalbinde taşıyan gerçek bir yurtsever ve her zaman söylediği gibi "Bu topraklarda barışı görmeden" gitmemeye kararlı bir sanatçıdır. Karadenizin fırtınalarıyla mücadeleyi bilen o toprağın insanı olarak da; direnmekten vazgeçmeyecektir! "

AMELİYATI BAŞARILI GEÇTİ

Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapan Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam da 2 saatlik operasyonunun başarılı geçtiğini söylemişti.

Sağlam, şu ifadelerin kullanmıştı:

"Sabah saatlerinde sevgili sanatçımız Kadir İnanır, hastanemize 112 ambulansıyla geldi. İlk geldiği andan İtibaren acil ekibimizi toparladık. Nöroloji doktorumuz, anestezi doktorumuz girişimsel radyoloji ve beyin cerrahisinden oluşan ekibimiz hızlıca toparlandı. İlk değerlendirmede geldiğinde sağ tarafında bir felç vardı. Şuuru kapalıydı. Değerlendirmeler sonunda tetkikler yapıldı. Beyin tomografisi çekildiğinde beyni besleyen ana damarda bir tıkanıklık tespit edildi. Ve acil girişimsel radyoloji ekibimiz, nöroloji ekibimiz, beyin cerrahisi arkadaşlarla birlikte anestezi doktorlarımızın da entübasyonu sonrası ilk 2 saat içerisinde çok başarılı bir işlem gerçekleştirildi. Tıkalı damardaki pıhtı alındı. Beynin beslenmesi sağlandı. Şimdi işlemden sonra çekilen MR görüntülemelerinde işlemin başarılı olduğu teyit edildi ve beyin beslenmesi şu anda iyi. Ancak yoğun bakıma alındı doğal olarak. Entübe olarak yoğun bakımımızda izleniyor. İlk 24- 48 saat içerisinde bir uyandırılma yapılmayacak. Gelişebilecek komplikasyonlar, yeni bir kanama olmadığı müddetçe inşallah olmayacak. İşlem çok başarılı çünkü."