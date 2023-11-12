Yoğun bakımda bulunan Metin Uca'nın sağlık durumu hakkında açıklama

Metin Uca’nın menajeri Kübra Kalem Baykara, Metin Uca'nın tedavisinin her geçen gün daha iyiye gittiğini bildirdi. Baykara, "9 gündür yoğun bakımda olmasının sebebi, anlık takibin önemi için tedbir amaçlı" dedi.

Televizyon programcısı ve sunucu Metin Uca'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Metin Uca’nın menajeri Kübra Kalem Baykara tarafından yapılan açıklamada, "Sevgili dostlarımız, değerli sevenlerimiz, Metin Uca'nın sağlık durumu hakkındaki gelişmeleri bekleyen binlerce mesaj alıyorum. Bu kadar seveninin olması beni hem mutlu ediyor hem duygulandırıyor. Endişelerinizi gidermek ve sizleri de mutlu etmek için bu paylaşımı yapma ihtiyacı hissettim" ifadelerini kullandı.

Baykara, şöyle devam etti: "Canımız Metin'in sağlık durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor. 9 gündür yoğun bakımda olmasının sebebi, anlık takibin önemi için tedbir amaçlı."

"BİR SÜRE DAHA SİZLERDEN AYRI KALACAK"

"Doktorları, yakın zamanda taburcu olacağını, evde devam edilecek ek tedaviyle kısa sürede eski sağlığına kavuşacağını söylüyor" diyen Baykara, şunları ifade etti:

"Kıymetlimiz Metin Uca, enfeksiyon riski ve ek tedavi nedeniyle, doktorların önerisiyle bir süre daha sizlerden ayrı kalacak. Hassasiyetiniz ve anlayışınız için şimdiden çok teşekkür ediyoruz.

Biraz daha sabır...Yakın bir arkadaşının dediği gibi "Sevgimizi sabırla büyütelim" Tamamen iyileştiğinde ise tüm sevenleriyle ilk buluşmamızı sahnede gerçekleştireceğiz. Bu anı heyecanla bekliyor, ilk gösterisini gerçekleştirmek için üstün çaba gösterip hızla iyileşeceğine eminim."

Sevenlerine, canımız Metin Uca’nın sağlık durumu için güzel haber

11 Kasım 2023

Kübra Kalem Baykara

Metin Uca’nın menajeri@kubrakb pic.twitter.com/kNPFy017Kb — Metin Uca (@MetinUca) November 11, 2023

NE OLMUŞTU?

Metin Uca, geçtiğimiz hafta otomobilinde seyir halindeyken bilinci kaybolduğu için trafik kazası geçirmişti.

Kaza geçirdiği sırada Uca'nın yanında da olan menajeri Kübra Kalem Baykara, Uca'nın dün akşam acil ameliyata alındığını ve başarılı geçtiğini belirtmişti.

Uca, tedavi kapsamında yoğun bakıma alınmıştı.