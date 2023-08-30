Yoğun bakımdaki Ali Sabancı'nın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

Yunanistan'da geçirdiği deniz kazasında eşi Vuslat Doğan Sabancı ile birlikte ağır yaralanan Ali Sabancı uyandırıldı. Sabancı yoğun bakımda eşi, çocukları ve annesiyle görüştü.

Yunanistan’ın Leros Adası yakınlarında botla kayalıklara çarpan ve ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı’nın tedavisi sürüyor.

Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre, kaza sonrası kaldırıldığı hastanede entübe edilen ve bir dizi operasyon geçirdikten sonra uyutulan Ali Sabancı bugün uyandırıldı.

Cuma günü biri 5.5 saat üç operasyon geçiren 5 günün arıdndan bilinci açılan Ali Sabancı’yı yoğun bakımda eşi, çocukları ve annesi ziyaret etti.

PAZARTESİ YOĞUN BAKIMDAN ÇIKIYOR

Bilincinin açılması üzerine aynı hastanede tedavisi devam eden eşi Vuslat Doğan Sabancı, çocukları Şevket Emrecan ve Kaan Ali Sabancı ve annesi Zerrin Sabancı yoğun bakım bölümüne alındı. Ailesi ile bir süre görüşen Ali Sabancı’nın sağlık durumunun iyiye gittiği, pazartesi ya da salı günü yoğun bakımdan çıkacağı iddia edildi.