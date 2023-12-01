Yoğun bakımdaki hastaya cinsel saldırıda bulunan hemşire: "Psikolojik ve ailevi sıkıntılarım vardı"

İzmir'de Ege Üniversitesi Hastanesi'nde 17 Mayıs'ta yoğun bakımda tedavi gören 63 yaşındaki kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunma suçundan 40,5 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan hemşire Emre Kale, "Psikolojik ve ailevi sıkıntılarım vardı. Sıkıntılı bir ruh hali içerisindeydim. Evliyim, olay sırasında herhangi bir cinsel açlığım söz konusu değildi. Sadece sıkıntılı bir ruh haliyle hareket ettim ve bazen ne yaptığımı hatırlamıyorum" dediği ortaya çıktı.

İzmir'de yoğun bakımda tedavi gören 4'üncü evre akciğer kanseri hastası 63 yaşındaki N.C. isimli kadına, 17 Mayıs'ta cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan hemşire Emre Kale, "Psikolojik ve ailevi sıkıntılarım vardı. Evliyim, olay sırasında herhangi bir cinsel açlığım söz konusu değildi. Sadece sıkıntılı bir ruh haliyle hareket ettim ve bazen ne yaptığımı hatırlamıyorum" dedi.

Emre Kale'nin 40,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması İzmir 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

Duruşmaya tutuklu Emre Kale'nin yanı sıra taraf avukatları katıldı. Celsede savunma yapan Kale, olayı anlatarak "Böyle bir utanç verici olaydan ötürü anıldığım için çok üzgünüm. Psikolojik ve ailevi sıkıntılarım vardı. Sıkıntılı bir ruh hali içerisindeydim. Evliyim, olay sırasında herhangi bir cinsel açlığım söz konusu değildi. Sadece sıkıntılı bir ruh haliyle hareket ettim ve bazen ne yaptığımı hatırlamıyorum. Mağdur hasta yoğun bakımda yatıyordu, yarı baygındı. Tedavi nedeniyle kendisine morfin 3-4 gündür veriliyordu. Hidromorfin denilen ilacı mağdura damar yolu ile ben verdim. Bu ilacı servisten temin ettim. Olaydan ne kadar önce verdiğimi hatırlamıyorum" dedi.

Kadına nitelikli cinsel saldırıda bulunan Kale, zaman zaman ne yaptığını hatırlamadığı durumlar olduğunu ve ailevi sıkıntılar yaşadığını da savundu. Duruşmada söz alan N.C.'nin kızları da sanıktan şikayetlerini yineledi.

"RAHATSIZLIĞINA ŞAHİT OLMADIM"

Duruşmada dinlenen tanık hemşire E.E., "Saat 03.00 sıralarında ilaç almak için sanık ve mağdurun bulunduğu ikinci devre yoğun bakım servisine girdim. İçerisi karanlıktı. Emre nerede diye bakınıyordum. Sağ tarafa baktığımda hayal meyal karanlıkta Emre'yi yatağın üstünde gördüm ve kafamı çevirdim. Bir iki adım içeriye attım. Sanık Emre Kale 'Ya E.. ya' dedi. Bunun üzerine o tarafa bir daha baktığımda sanık hastanın yatağının üzerinde dizlerinin üzerine çökmüş vaziyette hastanın üstünde duruyor gibiydi. O zaman şüphelendim ama yüzde 100 emin olamadım. Sabah nöbetim bitti ama içim içimi yiyordu. Hem rahatsız olmuştum hem emin olmadan birine iftira atma endişesini yaşıyordum. Durumu hemşire arkadaşıma anlattım ve birim sorumlumuza bilgi verdik. Sonra görüntüler izlenmiş ve ortaya çıkmış. Sanıkla beş yıldır iş arkadaşıyız ve herhangi bir psikolojik rahatsızlığına şahit olmadım" ifadelerini kullandı.

CEZAİ EHLİYETİ İÇİN RAPOR İSTENDİ

Savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme başkanı, Emre Kal'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, N.C.'nin ölümüyle Kale'nin eylemi arasında illiyet bağının bulunup bulunmadığının sorulmasına ve sanığın cezai ehliyetinin belirlenmesi için rapor aldırılmasına hükmedip, duruşmayı erteledi.