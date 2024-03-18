Yoğun bakımdaki kanser hastasına cinsel saldırı davası: Hastaneye 600 bin TL'lik tazminat

İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören 4'üncü evre akciğer kanseri hastası 63 yaşındaki N.C'nin yakınlarının hastaneye açtığı tazminat davası sonuçlandı. Mahkeme, 600 bin TL tazminat ödenmesini hükmederken, aile istinafa başvurdu. İstinaf başvuruyu reddetti, aile, kararı Danıştay'a taşıdı.

Ege Üniversitesi'nde hemşire Emre Kale'nin yoğun bakımda tedavi gören 63 yaşındaki kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunması nedeniyle ailenin hastaneye açtığı davada karar açıklandı.

Davanın görüldüğü İzmir 5'inci İdare Mahkemesi, 2 milyon TL yerine 600 bin TL manevi tazminatın faiziyle ödenmesine karar verdi.

Bunun üzerine davacılar manevi tazminat miktarının düşük belirlendiği gerekçesiyle davalı idare ise idarelerinin kusurunun bulunmadığı, manevi tazminata faiz işletilmemesi gerektiğini ileri sürülerek konuyu istinafa taşıdı. 6'ncı İdare Mahkemesi dosyayı gördü. İstinaf başvurunun reddine karar verdi

HAKİMLERDEN BİRİ ŞERH KOYDU

Ancak hakimlerden biri karara şerh düştü ve gerekçesini ise şu sözlerle açıkladı:

"Davacıların 4'üncü evre akciğer kanser hastası olması nedeniyle nefes alması güç olan ve oksijen maskesi kullandırılan, olaydan 1 hafta sonra vefat eden anneleri N.C.'nin sağlık hizmeti sürecindeki tedaviyi uygulayacak olan davalı idarenin çalışanı hemşire Emre Kale tarafından yoğun bakımdayken doktorlar tarafından yazılmayan uyuşturucu içerikli ilacı vererek ve oksijen maskesini çıkartmak suretiyle 20 dakikaya yakın süre ağızdan nefes almasını engelleyici şekilde cinsel saldırıda bulunulduğu anlaşıldığından, olayın niteliği, oluşan hizmet kusurunun ve sonuçlarının ağırlığı, hastanın son günlerinde bu acıyı yaşaması, kızlarının annelerinin katlanmak zorunda kaldığı olay nedeniyle duydukları acı, üzüntü, ruhsal travma, manevi boşluk göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kusurunun ağırlığını ortaya koyacak, hukuka aykırılığı özendirmeyecek, bir başka ifade ile benzeri olayların bir daha yaşanmaması için caydırıcı, aynı zamanda cezalandırıcı ve her durumda zenginleşmeye yol açmayacak 1 milyon TL manevi tazminat takdir edilmesi gerektiği düşüncesiyle kabul edilen manevi tazminat miktarı yönünden çoğunluk kararına katılmıyorum."

KARAR, DANIŞTAY'A TAŞINDI

Bunun üzerine aile, avukatları Sezai Ağustos aracılığıyla konuyu Danıştay'a taşıdı. Ağustos, "İzmir 5'inci İdare Mahkemesi 600 bin TL manevi tazminata hükmetti. Ancak hükmedilen tazminat düşük olduğundan karara itiraz etmiştik. Bölge İdare Mahkemesi de itirazımızı reddetti fakat hakimlerden biri de bizimle aynı düşüncede karara muhalefet etti. Bir daha bu tür bir çirkin bir eylemin olmaması için caydırıcılık unsuru ağır basan bir manevi tazminata hükmedilmesi gerekirdi. Kararın Danıştay'da bozulacağı kanaatindeyiz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Akciğer kanseri olan N.C., 24 Nisan 2023'te, EÜ Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. Durumu kötüleşen N.C.'nin 5 Mayıs'tan itibaren bilinci kapanmıştı. N.C., Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Yoğun Bakım ünitesinde yatarken, 17 Mayıs'ta hastanede hemşire olarak görev yapan Emre Kale'nin (30) cinsel saldırısına uğramıştı. Gözaltına alınan şüpheli Kale, "Söyleyecek herhangi bir şeyim yoktur" demişti. Emniyetteki ifadelerin ardından Kale, sevk edildiği mahkemede tutuklanmıştı. N.C. de olaydan bir süre sonra hayatını kaybetmişti.

Kale hakkında, 'Kamu görevini kötüye kullanarak beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı cinsel saldırı' ve 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde temin etme' suçundan toplam 40,5 yıla kadar hapis cezası isteminde bulunmuştu. İddianame, İzmir 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

Olayla ilgili N.C.'nin yakınları geçen yıl mayıs ayında, EÜ'ye 2 milyon TL manevi tazminat davası açmıştı. Davanın görüldüğü İzmir 5'inci İdare Mahkemesi, 2 milyon TL yerine 600 bin TL manevi tazminatın faiziyle ödenmesine karar vermişti.