Yoğun bakımlar doldu, ameliyatlar erteleniyor

Hastanelerde mevsim normallerinin üzerinde hasta yoğunluğu var. Yoğun bakımların doluluğunun yüzde 100’e yaklaştığını belirten Prof. Utku "Yoğun bakımda yer bulmakta sıkıntı yaşandığından ameliyatlar erteleniyor" dedi.

Artan viral enfeksiyonlar ve çok çeşitli virüslerin dolaşımda olması nedeniyle yoğun bakımlarda doluluk sorunu yaşanıyor. Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuğhan Utku, doluluk oranlarının yüzde 100’ü bulduğunu kaydederek, planlı ameliyatların da bu nedenle ertelendiği ya da iptal edilmek zorunda kalındığı yönünde sahadaki meslektaşlarından geri bildirimler aldıklarını söyledi.

YENİ SERVİSLER AÇILIYOR

Prof. Dr. Utku, şu anda özellikle İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin genelinde yoğun bakım yatakları dolu olduğunu belirterek "Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlükleri bu konuda aksiyon almış durumdalar. Geçen hafta İstanbul’da yoğun bakımlar tek tek gezilerek mevcut olan durum tespiti yapıldı. Olağan dönemlerde yoğun bakımlarda doluluk oranı kabaca yüzde 65-70 civarında seyreder. Şu anda bu oranın yüzde 100’ler civarında olduğunu öngörüyoruz" dedi. Yoğun bakımlarda kullanılabilir yatak uygunluğu olmayınca ameliyat sonrası mutlaka yoğun bakım takibi gereken hastalar için planlanan büyük ameliyatların da ya ertelenmesi ya da iptal edilmesinin sözkonusu olduğunu belirten Prof. Dr. Utku, şunları söyledi: "Mesela Covid dönemindeki gibi yeniden yoğun bakım yatak sayılarının artırılmaya başlandığını duyuyoruz. Karşılaştığımız viral enfeksiyonlar bir kokteyl gibi geliyor karşımıza. Tek başına Covid olan da var, influenza (grip) olanlar da, farklı virüsler de ya da bunların bir arada olduğu hasta grupları da var; ama gerçekten çok alışmadığımız bulgularla seyreden ya da alıştığımız bulguların sıralamasının değiştiği, bazılarının çok baskın olduğu farklı farklı enfeksiyon tipleriyle karşılaşıyoruz."

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ABD’DE DÖRT EYALETTE MASKE ZORUNLULUĞU

ABD’de Covid-19, grip ve diğer solunum yolu vakalarındaki artış nedeniyle New York, Kaliforniya, Illinois ve Massachusetts’teki hastanelerde maske zorunluğu uygulaması getirildi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu da yaptığı açıklamada "Sağlık kurumlarında, toplu taşıtlarda, kapalı ve kalabalık ortamlarda hem kendi sağlığımız, hem de çevremizdekilerin sağlığı açısından maske takılmalıdır" uyarısını yaptı.