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YÖK Başkanı Özvar, 4 ildeki üniversitelerin uzaktan eğitim yapabileceğini açıkladı

YÖK Başkanı Erol Özvar, Maraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'daki üniversitelerin, istedikleri takdirde 1 yıl uzaktan eğitim yapabileceklerini söyledi.

Güncel
  • 22.09.2023 15:40
  • Giriş: 22.09.2023 15:40
  • Güncelleme: 22.09.2023 15:48
Kaynak: Haber Merkezi
YÖK Başkanı Özvar, 4 ildeki üniversitelerin uzaktan eğitim yapabileceğini açıkladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan illerden Maraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'daki üniversitelerin 1 yıl süreyle uzaktan eğitim yapabileceklerini duyurdu. 

Özvar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Maraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'daki üniversiteler isterlerse 1 yıl uzaktan eğitim yapabilecek. Deprem bölgesindeki üniversite öğrencileri diğer illerdeki üniversitelerin aynı bölümlerinde özel statülü öğrenciler olarak eğitim alabilecek" dedi.

YÖK Başkanı, deprem bölgesindeki üniversite öğrencilerinin diğer illerdeki üniversitelerin aynı bölümlerinde özel statülü öğrenciler olarak eğitim alabileceklerini de söyledi.

Deprem bölgesinde üniversiteler online mi, yüz yüze mi? Hangi üniversiteler uzaktan eğitim yapacak?
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