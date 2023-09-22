YÖK Başkanı Özvar, 4 ildeki üniversitelerin uzaktan eğitim yapabileceğini açıkladı

YÖK Başkanı Erol Özvar, Maraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'daki üniversitelerin, istedikleri takdirde 1 yıl uzaktan eğitim yapabileceklerini söyledi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan illerden Maraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'daki üniversitelerin 1 yıl süreyle uzaktan eğitim yapabileceklerini duyurdu.

Özvar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Maraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'daki üniversiteler isterlerse 1 yıl uzaktan eğitim yapabilecek. Deprem bölgesindeki üniversite öğrencileri diğer illerdeki üniversitelerin aynı bölümlerinde özel statülü öğrenciler olarak eğitim alabilecek" dedi.

YÖK Başkanı, deprem bölgesindeki üniversite öğrencilerinin diğer illerdeki üniversitelerin aynı bölümlerinde özel statülü öğrenciler olarak eğitim alabileceklerini de söyledi.