YÖK Başkanı Özvar: "İstihdam odaklı programları devreye sokmaya başladık"

YÖK Başkanı Özvar, piyasayla, istihdamla, kültür, sanat ve edebiyatla bağı azalmış programları yavaş yavaş dönüştürdüklerini belirterek "Öğrenciye bir şey kazandırmayan programları sistemin dışına çekip yerine daha istihdam odaklı programları devreye sokmaya başladık" dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, yükseköğretim sistemine ilişkin yaptığı değerlendirmede, istihdam odaklı programları devreye almaya başladıklarını ifade etti.

Özvar, Marmara Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen programda İstanbul'daki üniversitelerin rektörleriyle bir araya geldi.

Özvar, İstanbul'da faaliyette olan üniversitelerin öğrencilere 'en kaliteli eğitim imkanı sunduğunu' ve ülkenin bilimsel, kültürel, ekonomik, sosyal ve sanatsal gelişimine katkı sağladığını söyledi.

MİKRO YETERLİLİKLERİN KREDİLENDİRİLMESİ YAKINDA BAŞLAYACAK

Özvar, yükseköğretim ve sektörler açısından dönüştürücü bir etkiye sahip olacağı öngörülen mikro yeterlilikler konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa Yükseköğretim Alanındaki düzenlemelerle uyumlu usul ve esasları belirlemek üzere bütün paydaşlarla yürüttükleri bu konuya ilişkin süreçleri kısa sürede tamamlayacaklarını belirten Özvar, mikro yeterliliklerin kredilendirilmesi sürecini yakın zamanda başlatmayı planladıklarını bildirdi.

"Piyasayla, istihdamla, kültür, sanat ve edebiyatla bağı azalmış programları yavaş yavaş dönüştürüyoruz. Öğrenciye bir şey kazandırmayan programları sistemin dışına çekip yerine daha istihdam odaklı programları devreye sokmaya başladık" ifadesini kullanan Özvar, yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri gibi yeni programların kurulmasının da bu dönüşümün bir parçası olduğunu vurguladı.

Yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında 2'si yeni olmak üzere 5 lisans ve tamamı yeni 12 ön lisans programı açılmasına karar verdiklerini anımsatan Özvar, bu alandaki gelişmeleri yakından takip etmeye ve gerekli aksiyonları almaya devam edeceklerini vurguladı.

"NİTELİĞİ ARTIRACAK ADIMLAR ATIYORUZ"

Erol Özvar, yeni lisansüstü programların açılması ve açık olan programların devam edebilmesi için belirledikleri yeni şartları üniversitelerle ve kamuoyuyla paylaştıklarını belirterek özellikle "akreditasyon" ve "nitelikli yayın" şartlarının getirilmesine dikkati çekti.

Bu kararların yükseköğretim sisteminin niteliğini daha da artırma anlayışları ve çabalarıyla tamamen uyumlu olduğunu belirten Özvar, "Adımlarımızı bu yönde atıyoruz. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, aldığımız kararlar üniversitelerimiz tarafından da son derece olumlu bir şekilde karşılanmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

ÜNİVERSİTELER KÜRESEL ANLAMDA REKABETE HAZIR GELMELİ

Yükseköğretim alanında küresel anlamda büyük bir rekabet yaşandığını, bunun gelecekte daha da artacağını ifade eden Özvar, üniversitelerin zaman kaybetmeden bu rekabete hazır hale gelmelerinin önemine işaret etti.

Özvar, öğretim elemanlarının nitelikli ve etki değeri yüksek uluslararası yayın yapmalarının ve projelerde yer almalarının uluslararası görünürlük açısından son derece kıymetli olduğunu vurguladı.