YÖK, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci hakkında inceleme başlattı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yeniden yapılandırma kararına tepki gösteren öğrencilerin okula girişini engelleyen Boğaziçi Üniversitesi’nin atanmış Rektörü Prof. Dr. Naci İnci ve yönetim hakkında inceleme başlattı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci ve üniversite yönetimi hakkında inceleme başlattı.

Sözcü gazetesinden Fırat Fıstık'ın haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından fakültelerin yeniden yapılandırılma kararı alındı. Bu karara öğrenciler ve akademisyenler tepki gösterdi. Fakültelerin ayrılmasına karşı hem basın açıklaması yapıldı hem de forum düzenlendi. Bu protesto ve açıklamalara katılan 10 öğrencinin okula girişi engellendi. Üniversitelilerin kartları iptal edildi. Okul yönetimi tarafından ise bu engellemeye dair bir açıklama yapılmadı.

Bu adımın ardından avukatlar aracılığıyla öğrenciler suç duyurusunda bulundu. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda toplanan öğrenciler açıklama yapmıştı. Açıklamada konuşan Berkay Morkan, “Sıra arkadaşlarımızdan aldığımız güçle demokratik üniversite talebimizi baskılamaya çalışan bu politikalara karşı nasıl direnç göstereceğimizi çok iyi biliyoruz. Keyfi şekilde arkadaşlarımızın kampüse alınmamasını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz.” demişti.

REKTÖR VE YÖNETİM HAKKINDA İNCELEME

Yürütülen soruşturma YÖK’e de gitti. YÖK, öğrencilerin itirazıyla birlikte savcılıktaki dosya üzerine Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci ve yönetim hakkında inceleme kararı aldı.

Üç yıldır süren Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolar sonucu, rektörlüğün yaptırımları ilk kez öğrencilerin itirazı üzerine YÖK tarafından incelenecek.