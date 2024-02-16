YÖK bursları artırıldı: Ne zaman geçerli olacak?

YÖK, öncelikli alanlarda ve belirli programlarda lisans ve lisansüstü öğrencilerine verilen bursları, nisan ayından geçerli olmak üzere üst sınırdan artırdı. Buna göre, bir işte çalışmayan doktora öğrencilerine 12 bin lira, çalışan doktora öğrencilerine 4 bin lira burs verilecek. Lisans programlarına ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen burs miktarında da artış yapıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), doktora ve lisans programlarına ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen burs miktarının artırıldığını duyurdu.

YÖK, öncelikli alanlarda ve belirli programlarda lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencilere verilen burslara ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, "100/2000 YÖK Doktora Bursu" kapsamında bir işte çalışmayan doktora öğrencilere verilen burs miktarı 7 bin 500 liradan 12 bin liraya, çalışan doktora öğrencilerine verilen burs miktarı ise 2 bin 500 liradan 4 bin liraya yükseltildi.

Ayrıca YÖK'ün belirlediği devlet üniversitelerindeki lisans programlarına ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen "YÖK Lisans Destek Bursu" 1875 liradan 3 bin liraya, Temel Bilimler Üstün Başarı Sınıflarında eğitim gören lisans öğrencilerinin (TEBİP-Lisans) bursu 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarıldı.