Yok pahasına sattı

AKP’li Çekmeköy Belediyesi, seçime kısa bir süre kala 10 bin 500 metrekarelik arazisini sattı. CHP’li Meclis Üyesi Sami Yayla, etrafı lüks villalar ile çevrili devasa arazinin, “yok pahasına satıldığını” açıkladı.

Haber Merkezi

Yerel seçime kısa bir süre kala AKP’li belediyeler arsa satışına hız verdi. Bunun son örneklerinden birine de İstanbul’daki AKP’li Çekmeköy Belediyesi imza attı. Çekmeköy Belediyesi, Ömerli Mahallesi’ndeki yaklaşık 10 bin 500 metrekare büyüklüğündeki arazinin satışın için 12 Mart’ta ihale düzenledi.

Sessiz sedasız yapılan ihalenin sonucunu ise kamuoyuna Çekmeköy Belediye Meclisi’nin CHP’li Üyesi Sami Yayla duyurdu. CHP’li Yayla, arazinin sadece 52 milyon 600 bin TL’ye satıldığını ve değerinin bu paranın kat ve kat üzerinde olduğunu belirtti.

RANTA TESLİM

Rant planının hazırlandığını söyleyen Yayla, “Bir arazi daha yok pahasına, 52 milyon 600 bin TL’ye satıldı. 12 Mart’ta düzenlenen ihaleyle satış gerçekleştirilen arazi her ne kadar tarım alanı olarak gözükse de tarım alanı niteliğini yitirmiştir. Ancak bölgedeki arazilerin metrekare fiyatı 30 bin TL civarında iken bu arazinin metrekare satış fiyatı neredeyse 5 bin TL civarında oldu. Satılan araziye komşu yerlere yapılan villalar milyon dolarlar değerinde. Biz biliyoruz ki burası ilerleyen günlerde imar değişikliğiyle konut alanına çevrilecek ve büyük bir rant sağlanarak üzerine milyonluk villalar yapılacak. Seçime sayılı günler kala Çekmeköy halkının arazilerini üç kuruşa satıp sonra ranta ortak olacak anlayış bu ilçeyi yönetemez, yönetmemeli. Takdir Çekmeköy halkının…” diye konuştu.

Çekmeköy Belediyesi’nin daha önce de üzerinde okul ve cami olan alanları Maliye Hazinesi’ne verip karşılığında boş araziler aldığını da hatırlatan Yayla sözlerine şöyle devam etti: “Daha önce, okul yerlerini ve cami yerlerini bölgedeki Maliye Hazinesi’ne ait olan arazilerle takas eden belediyenin, takastan aldığı yerleri satacağını, birilerini zengin edeceğini ve bölgeyi ranta teslim edeceğini söylemiştim. Görüyoruz ki zaman bizi yine haklı çıkarıyor.”