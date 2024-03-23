YÖK'ten 2024 YKS'ye "ikinci geç başvuru" hakkı

YÖK, 8-9 Haziran'da yapılacak 2024 YKS'ye ikinci geç başvuruların 5-28 Mart tarihleri arasında alınacağını duyurdu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) için ikinci geç başvuruların alınacağı tarih açıklandı.

YÖK, 8-9 Haziran'da yapılacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adaylarının mağduriyet yaşamamaları için ikinci geç başvuru hakkı tanıdı.

YÖK'ten yapılan açıklamada, Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan ve yurt dışındaki üniversitelere kayıt olmak isteyen Türk öğrencilere YKS'ye girme şartı getiren yönetmelik dolayısıyla yeni düzenlemeye gidildi.

BAŞVURU BİLGİLERİ AYNEN GEÇERLİ OLACAK

Buna göre, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için ikinci geç başvuru hakkı tanınırken, başvuruların 25-28 Mart tarihleri arasında yapılabileceği bildirildi.

Adaylar, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından başvurabilecek.

Sınava, 1-26 Şubat 2024 veya 5-7 Mart 2024 arasında başvuru yapan adayların, başvuru bilgileri aynen geçerli olacak. Bu tarihlerde başvuru yapan adaylardan yeniden başvuru alınmayacak.