YÖK'ten 'burslu milli sporcu' kararı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, vakıf üniversitelerindeki yüzde 100 burslu milli sporcu kontenjanını artıracaklarını açıkladı.

Özvar, Kırgızistan'da gerçekleştirilen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'ndaki konuşmasında, kendisinin de eski bir sporcu olduğunu ifade eden Özvar, spora verdikleri önemi anlattı.

Milli sporculara üniversiteye girişte sağlanan imkanları anımsatan Özvar, bu konuda yürütülen yeni bir çalışmaya değinerek, "Milli sporcular için bir kontenjan çalışmamız oldu. Bu sene onu da ilan edeceğiz. Vakıf üniversitelerindeki yüzde 100 burslu milli sporcu kontenjanında artış sağlayacağız" bilgisini verdi.