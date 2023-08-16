YÖK'ten 'muhalif medyaya çıkan akademisyenlerle sözleşme yenilemeyin' talimatı

YÖK'ün, bazı üniversitelere bir 'uyarı' yazısı göndererek 'muhalif medya'da yer alan bazı akademisyenlerle sözleşme yenilenmemesini istediği kaydedildi.

Özel üniversitelerde eğitim verip çeşitli medya organlarında yazılar kaleme alan, televizyon programlarına katılan bazı akademisyenlerle sözleşme yenilenmemesi için YÖK’ün devreye girdiği öğrenildi.

Diken’e konuşan YÖK yetkilisi "Baskı yok, bazı akademisyenlerin karar vermesi gerekiyor" dedi.

Üniversitelerde görevli akademisyenlerle üniversiteler arasındaki sözleşme döneminde bazı üniversitelere bünyelerindeki akademisyenlere dair resmi olmayan yollarla ‘uyarı’ gitti.

Hem üniversitelerde ders veren hem de ‘muhalif medya’da yer alan bazı akademisyenlerle sözleşmelerin yenilenmemesi istendi.

İstanbul’da en az üç, Ankara’daysa iki üniversiteye bu kapsamda ‘resmi olmayan’ uyarı yapıldı. İstanbul’daki üniversitelerden biri bu uyarıya göre hareket etmeye karar vererek, bünyesindeki bir profesörle sözleşme yenilememe kararı aldı.