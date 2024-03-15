YÖK'ten vakıf üniversitelerine yazı: Devlet üniversitelerindeki net maaşın altında ödeme yapılmayacak

YÖK, vakıf yükseköğretim kurumlarına gönderdiği yazıda, öğretim elemanlarına devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen emsal "net ücret" tutarından daha az ücret ödenmemesi gerektiğini belirtti. Kesinleşmiş mahkeme kararı hatırlatılırken, kararı dikkate almayan üniversitelere ise yaptırım uygulanacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), vakıf üniversitelerinin öğretim elemanlarına, devlet üniversitelerinde ödenen net ücretten daha az ödeme yapamayacaklarına ilişkin yazı gönderdi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, vakıf üniversitelerine gönderilen yazıyla, öğretim elemanlarına devlet üniversitelerinde ödenen emsal net ücret tutarından daha az ücret ödeyemeyeceklerine ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararının uygulanması gerektiği bildirildi.

YAZIDA, İPTAL EDİLEN KARAR HATIRLATILDI

Açıklamada, vakıf üniversitelerinin öğretim elemanlarına ödeyecekleri ücrete ilişkin, "devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen emsal ücretin net veya brüt miktarından birisini esas alabileceklerine" yönelik kararın iptal edildiği hatırlatıldı.

Yazıya göre, vakıf yükseköğretim kurumları, öğretim elemanlarına devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen emsal net ücret tutarından daha az ücret ödeyemeyecek.

NET MİKTAR ÜZERİNDEN ÖDEME YAPILACAK

Buna göre vakıf yükseköğretim kurumları, öğretim elemanlarına bundan sonra brüt değil net miktar üzerinden ödeme yapacak.

YÖK'ün kararına rağmen öğretim elamanlarına düşük ücret verilmesi durumunda vakıf yükseköğretim kurumları hem adli bakımdan hem Yükseköğretim Kurulu bakımında yaptırıma maruz kalacak.