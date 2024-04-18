YÖK'ten "yabancı öğrenci" açıklaması: Yüzde 95'i kendi imkanlarıyla eğitim alıyor

YÖK, Türkiye’de üniversite eğitimi gören yabancı öğrencilerle ilgili gündeme getirilen iddialarla ilgili, açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye’deki yabancı öğrencilerin yaklaşık yüzde 95’inin kendi imkanlarıyla okuyup, memleketlerine döndüğü belirtilerek Türk vatandaşı öğrenciler için herhangi bir hak kaybına neden olmadığı ifade edildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye'de okuyan uluslararası öğrencileri ve yükseköğretim kurumlarını suçlayıcı bazı açıklama ve paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı.

YÖK'ün açıklamasında, Türkiye’deki yabancı öğrencilerin kayıt-kabul işlemlerinin hiçbir Türk vatandaşı öğrenci için hak kaybına yol açmadığını ve yabancı öğrencilerin yaklaşık yüzde 95’inin kendi imkanlarıyla okuyup, memleketlerine geri döndüğü ifade edildi.

YÖK'ten yapılan açıklama şöyle:

"Dünyanın pek çok ülkesinden gelen uluslararası öğrenci, üniversitelerimizde barış ve huzur içerisinde bilgi, beceri ve yetkinliklerini artırmaktadır. Bütün dünyada uluslararası öğrenci adayları, başvurdukları ülkelerin kanunlarına göre kayıt ve kabul işlemlerine tabi tutulmaktadır. Türkiye’de de bu öğrenci adayları yükseköğretim kurumlarının tabi olduğu esaslara/mevzuata göre öğrencilik hakkı elde etmektedirler.

Bu çerçevede uluslararası öğrencilerin başvuru ve kayıt-kabul işlemleri Türk vatandaşı öğrencilerimiz için herhangi bir hak kaybına neden olmamaktadır. Yükseköğretimde uluslararasılaşma, Yükseköğretim Kurulunun ve üniversitelerimizin temel stratejik hedeflerinden biridir. Nitekim bu hedef Türkiye Cumhuriyeti’nin kalkınma planları içerisinde yer almaktadır. Ülkemizde misafir ettiğimiz uluslararası öğrenciler, sağladıkları ekonomik katkının ötesinde küresel bağlantılar ve uluslararası ilişkiler açısından da önem kazanmaktadır. Türkiye’deki uluslararası öğrencilerin yaklaşık yüzde 95’i eğitimlerini kendi imkanlarıyla sürdürmekte ve ülkemizin gönüllü elçileri olarak memleketlerine dönmektedirler. Unutulmamalıdır ki, üniversitelerimizin uluslararası öğrenci ve bilim insanı hareketliliği için cazibe merkezi haline gelmesini engelleyecek her türlü mesnetsiz söz, fiil ve paylaşımlardan kaçınmak hepimiz için ciddi bir sorumluluktur."