YÖK, yapay zekayı kontrol etmenin yollarını arayacak: "Kısıtlama değil, kurala teşvik"

YÖK Başkanı Özvar, "Yapay zeka kullanımının hiç şüphe yok ki etik, ahlaki çerçevesinin olması gerekiyor. Yasaklamak değil, tam aksine kontrollü bir çerçevede bütün akademisyenlerin, öğrencilerin, bilim insanlarının yapay zekayı kullanmaları ve üzerine çalışmaları gerektiğine inanıyoruz" dedi. Bu konuda 10'a yakın program ilan edeceklerini açıklayan Özvar, yapay zekayı "kısıtlamayacaklarını ancak kurala teşvik edeceklerini" söyledi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, akademide "yapay zeka etik mevzuatı" hazırlığı yaptıklarını; Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme kılavuzunda, "bilişim teknolojileri" ve "yapay zeka" üzerine 10'a yakın yeni program ilan edeceklerini söyledi.

Dünya genelinde çok daha uzak gelecekte etkili olması düşünülen yapay zekanın çok hızlı ilerlediğini ve kabul gördüğünü vurgulayan Özvar, "Yapay zeka, Yükseköğretim Kurulunun temel gündem maddelerinden biri haline geldi. İki seneden beri hazırlıkları devam eden yapay zekayla ilgili çalışmalarımızın sonuna geldik" dedi.

KISITLAMA DEĞİL, KURALA TEŞVİK

Özvar, konu hakkında yürüttükleri çalışmalardan birinin "yapay zeka üzerine akademik etik yönetmeliği" konusunda olduğunu belirterek, "Yönetmelik üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde üniversitelerimizin yapay zeka uzmanları ve hukukçularla bir araya gelmek suretiyle yapay zeka üzerine akademik etik programı açıklayacağız" dedi.

Yapay zekayı, çok sayıda yüksek lisans, doktora hatta lisans öğrencisinin etkin kullandığını bildiklerini aktaran Özvar, şöyle devam etti:

"Fakat bu kullanımın hiç şüphe yok ki etik, ahlaki çerçevesinin olması gerekiyor. Entelektüel veya fikri mülkiyet hakları bakımından yapay zeka, bütün dünyada tartışılan çok önemli bir konu. Bu bakımdan bizler akademik faaliyetlerde, yapay zeka çalışmalarının engellenmesi, kısıtlanması değil belirli kurallar çerçevesinde teşvik edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu bakımdan, yapay zekanın yasaklanması değil tam aksine kontrollü bir çerçevede bütün akademisyenlerin, öğrencilerin, bilim insanlarının kullanmaları ve üzerine çalışmaları gerektiğine inanıyoruz.

Yapay zeka etik mevzuatını bütün üniversitelere şamil kılmak üzere önümüzdeki günlerde kamuoyuyla ve üniversitelerimizle paylaşacağız. Lisans, ön lisans, doktora, yüksek lisans gibi alanlarda bütün öğrencilerimizin yapay zekadan ilgili etik kurallara göre istifade etmelerini isteyeceğiz."

10'A YAKIN PROGRAM İLAN EDİLECEK

YÖK Başkanı Özvar, yapay zekanın meslekler üzerinde de önemli etkilerinin olacağına işaret ederek bu konuda YKS'deki yenilikleri şöyle anlattı:

2024'te 10'a yakın bilişim teknolojileri ve yapay zeka üzerine programlar ilan edeceğiz ve bunları YKS kılavuzunda muhtelif üniversitelerin çatısı altında adaylara sunacağız. Bu çalışma, Yükseköğretim Kurulunun son yıllarda yapmış olduğu program yenilikleri, geleceğin meslekleri bakımından en önemli çalışmalardan bir tanesini oluşturuyor."