Yoksul güneyde tüm gözler solda

Ekonomik ve sosyal kriz, şiddet, yoksulluk, göç dalgası ile yolsuzlukların gölgesinde Ekvador ve Guatemala'da yapılacak seçimlerde gözler sol adaylarda. Guatemala’da ilk kez bir sol liderin ülkenin başına gelme ihtimali var.

Dış Haberler

Ekvador’da halk, son günlerde siyasetçilere düzenlenen suikastlarla yaşanan sarsıntının ortasında devlet başkanı ve Ulusal Meclis üyelerini seçmek için yarın sandığa gidecek.

Sağcı Devlet Başkanı Guillermo Lasso’nun, hakkındaki suçlamalardan kurtulmak için mayıs ayında anayasadaki “ölüm çarmıhı” maddesiyle Meclis’i kapatarak erken seçim kararı almasının ardından yaklaşık 13 milyon seçmen, 8 aday arasında seçim yapacak. Siyasetçilere yönelik son dört haftada gerçekleştirilen 3 cinayetle birlikte, ülkede giderek artan şiddet olayları ve güvensizlik ortamı ise seçimde en belirleyici konu olacak.

Ekvador’da son yapılan anketlere göre, 5 aday önce çıkıyor.

ÖNCELİK GÜVENLİK

Eski Devlet Başkanı Rafel Correa’nın “çırağı” Luisa Gonzalez, yüzde 29,3 ile birinci sırada gözüküyor. Gonzalez’in seçim vaatleri arasında organize suçla “sert mücadelenin” yanında Correa’nın eğitim ve sağlığa yönelik halkçı politikalarına dönüş ve ekonomik kalkınma bulunuyor.

İki yıl önceki seçimin ikinci turuna kalan adaylardan hiçbirini desteklemeyeceğini açıklayarak Lasso’nun galibiyetinde önemli rol oynayan sol ittifak "Tabi ki Yapabiliriz"in adayı Yaku Perez yüzde 14 bandında oy alıyor. 4 partiden oluşan sol ittifakın adayı Perez, halkın güvenliğini, üretimin yeniden canlandırılmasıyla yeterli istihdam, eğitim, sağlık sorunlarının çözülmesini ve insan onuruna yaraşır bir geçim ücreti sorununu çözmeyi vaat ediyor.

SUİKASTLER SAĞA YARADI

Construye Hareketi’nin adayı Fernando Villavicencio’nun 9 Ağustos’ta öldürülmesinin ardından yerine getirilen Christian Zurita, suçla mücadeleyi öncelik haline getireceğini belirtiyor. Villavicencio’nun öldürülmesinin ardından anket sonucu yayımlanmazken, Zurita yüzde 14’lerde.

“Dünyanın farklı yerlerindeki savaşlara katılmasıyla övünen” ve eski bir paralı asker olan iş insanı Jan Topic ise, “suçla mücadeleye” vurgu yapıyor. Sağcı partilerden oluşan Korkusuz Ülke Koalisyonu’nun adayı Topic’in yüzde 9’larda olan oy oranı, Villavicencio’nun öldürülmesiyle dikkate değer bir artış gösteriyor.

Bir önceki başkan Lenin Moreno’nun yardımcısı Otto Sonnenholzner ise hapishane reformları, silah istihbaratı ile güvenlik güçlerini daha güçlü hale getirmeyi, ülkede özel yatırımları teşvik etmeyi ve “dolarizasyonla” sürdürülebilir büyümeyi vaat ediyor.

GUATEMALA’DA SOL İHTİMALİ

Bir diğer Latin Amerika ülkesi Guatemala’da da halk başkanlık seçiminin ikinci turu için yarın oy kullanacak. 25 Haziran’daki ilk turda Ulusal Umut Partisi’nin (UNE) adayı sağcı Sandra Torres oyların %15,86’sını alırken, “usulsüzlük” suçlamalarıyla faaliyetleri askıya alınan Semilla’nın adayı solcu Bernardo Arevalo de Leon yüzde 11,77 oy alarak ikinci tura kaldı.Gallup'un anketine göre Arevalo favori. Bunun gerçekleşmesi halinde ilk kez sol bir lider ülkenin yönetiminde söz sahibi olacak.

AMAZON İÇİN SANDIK

Ekvador seçiminde ayrıca, Amazon ormanları içinde kalan iki bölgenin petrol ve madencilik kullanımına izin verilmemesi konusunda halk oylaması da yapılacak. İki projenin de ciddi sosyal ve çevresel hasara yol açacağı belirtiliyor. Sol güçler, sendikalar, yerli halk ve halk hareketleri bölgelerin korunması için oy vermesi çağrısı yaptı.