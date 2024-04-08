Yoksul ve ‘suçlu’ çocuklar ülkesi

Ekonomik kriz en ağır darbeyi çocuklara vuruyor. Eğitim ve sosyal destek mekanizmalarından yoksun büyüyen çocuklar suça itiliyor. 2023’te çocuklara yönelik “malvarlığına karşı suçlar” kapsamında 56 bin dosya açıldı.

Mustafa BİLDİRCİN

Adalet Bakanlığı’nca yayımlanan istatistikler, yüz binlerce çocuğun suça sürüklendiğini ortaya koydu. İstatistiklere göre, 2023 yılında suça sürüklenen çocuk sayısı 262 bin 927 olurken “Suça sürüklenen çocuklar” kapsamında Cumhuriyet başsavcılıklarında ele alınan toplam dosya sayısı kayıtlara 249 bin 230 olarak geçti.

AKP iktidarı eliyle yaratılan ekonomik krizden en çok etkilenen kesimlerden biri de çocuklar oldu. 2023 itibarıyla 170 bin çocuk, yoksulluk nedeniyle ailesinden koparılma tehlikesi ile karşı karşıya kalırken yüz binlerce çocuk da suça sürüklendi.

YÜZ BİNLERCE DOSYA

Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre, suça sürüklenen çocuklar hakkında Cumhuriyet başsavcılıklarında 2023’te 249 bin 230 dosya açıldı. Dosyalarda, “sanık” sıfatıyla yer alan çocukların sayısının ise 262 bin 927 olduğu bildirildi.

Suça sürüklenen çocukların işlediği suç türleri de istatistiklere yansıdı. Suça sürüklenen çocuklara dayandırılan suçların başında 65 bin 169 dosya ile “vücut dokunulmazlığına karşı suçlar” geldi. Verilere göre, “Malvarlığına karşı suçlar” ise suça sürüklenen çocuklara dayandırılan suçlar arasında ikinci sırada yer aldı. 18 yaşın altında olan ve Cumhuriyet başsavcılıklarında hakkında dosya açılan çocukların karıştığı diğer bazı suçlar ve çocukların sayısı ise verilerde şöyle paylaşıldı:

• Şerefe karşı suçlar: 33 bin 359

• Kamunun sağlığına karşı suçlar: 10 bin 286

• Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar: 12 bin 714

• Kamu güvenliğine karşı suçlar: 2 bin 897

• Terörle Mücadele Kanunu: Bin 163

Suça sürüklenen çocuklar hakkında Ceza Mahkemeleri’ne taşınan dosya sayısı da dikkat çekti. Buna göre, yalnızca 2023 yılında Ceza Mahkemeleri’nde 166 bin 152 çocuk hakkında 185 bin 579 dosya işleme alındı. 2023 yılında 38 bin 649 çocuk hakkında, suça sürüklendiği gerekçesiyle mahkûmiyet kararı verildi. Suça sürüklenen çocuklara yönelik alınan mahkûmiyet kararlarının toplam sayısı, yıllara göre şöyle kaydedildi:

• 2018: 36 bin 692

• 2019: 36 bin 623

• 2020: 24 bin 586

• 2021: 36 bin 235

• 2022: 30 bin 300

• 2023: 38 bin 649

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KRİZ EN ÇOK ONLARI VURDU

Çocuklar suça sürüklenirken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verileri de ailesi yanında en temel ihtiyaçları dahi karşılanamayan ve ailesinin yanından alınma riski bulunan çocuk sayısındaki çarpıcı artışı ortaya koyuyor. Türkiye’deki ekonomik krizin boyutuna ayna tutan veriye göre, 2020 yılında 129 bin 422 olan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan çocuk sayısı, 2022’de 157 bin 248’e, 2023’te ise 170 bine kadar ulaşıyor.

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BİR ÇOCUK DAHA SUÇA İTİLDİ

Antalya’da kamyon kullanan 15 yaşındaki Kaan Ü.’ün çarptığı motosikletli Tolunay Tatar yaşamını yitirdi. Kaan Ü. yönetimindeki kamyon, önceki gün Tatar’ın kullandığı motosiklete çarptı. Kazanın ardından Kaan Ü., kamyonu bir ağacın altına bırakarak kaçtı. Tatar’ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kamyonu bırakıp kaçan Kaan Ü. ise saatler sonra Demircikara Polis Merkezi’ne giderek teslim oldu.