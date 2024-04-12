Yoksullar, İstanbul sahillerini aşamadı

Ekonomik kriz nedeniyle bir yere gidemeyenler, toplu taşımanın ücretsiz olduğu kentlerde tarihi yerler ile sahillere akın etti. Tatilin ilk 5 gününde ise yurtta meydana gelen kazalarda 38 kişi öldü, 5 bin 26 kişi yaralandı.

HABER MERKEZİ

9 günlük bayram tatilinin beşinci günü geride kaldı.

Ekonomik kriz nedeniyle bulunduğu kentten bir yere gidemeyen dar gelirli yurttaşlar, metro metrobüs, vapur, otobüs gibi toplu taşımanın bayram boyunca ücretsiz olması nedeniyle ya bulundukları kentlerdeki tarihi ve turistik yerlere gitti, ya da sahil kenarlarına akın etti.

İstanbul'da Taksim, İstiklal Caddesi, Eminönü, Adalar, Bakırköy sahilinde yoğunluk oluştu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise bayram tatilinin ilk 5 gününde meydana gelen 3 bin 71 trafik kazasında 38 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 bin 26 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yerlikaya, bayram tatilinin 5. gününde 618 trafik kazasının meydana geldiğini, 339 bin 285 aracın denetlendiğini, 21 bin 807 araca hız ve radar işleminin yapıldığını, 16 bin 650 araca ise diğer işlemlerin yapıldığını aktardı. Sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşım yapan Yerlikaya, özetle şu ifadeleri kullandı: "Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım."

ADALAR'DA KUYRUK

Hayat pahalılığı nedeniyle bayram tatilinde bir yere gidemeyen dar gelirli yurttaş ise yaşadığı şehirleri gezdi. İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezip değerlendirmek isteyen yurttaşlar Sultanahmet Meydanı, Ayasofya, Yerebatan Sarnıcı'nın bulunduğu yerlerde yoğunluk oluşturdu. Güzel havayı da fırsat bilenler ise erken saatlerde Adalar'a gitmek için Kadıköy iskelesine geldi. Vapurlara binmek isteyenler uzun kuyruk oluşturdu. Arkadaşıyla birlikte Adalar'a gitmek için kuyrukta bekleyen Elif Öztürk “İstanbul boş dediler ama yoğunluk var yine, arkada bayağı sıra var. Yarım saattir bekliyoruz" derken, çocuklarıyla Adalar'a gitmek için sırada beklediğini söyleyen bir kişi “İstanbul'u ilk defa bu kadar yoğun olduğunu gördük. Normalde bayramlarda çok sakin iken bu bayramda yoğunluk var" diye konuştu. Taksim ve İstiklal Caddesi'nde de adeta insan seli oluştu. Taksim’in çok kalabalık olduğunu söyleyen simitçi Veysi Maskan, “İnsanların hepsi burada. Bayram dolayısıyla toplu taşıma ücretsiz olduğu için burası çok kalabalık” dedi. Turizmci Vesim Kır da özetle şunları kaydetti: "Bu yıl 9 gün bayram tatili olduğu için turizm açısından daha çok yerli vatandaşı görüyoruz. Turist de var ve ciddi bir hareketlilik var ama daha çok yerli vatandaş var. Yerli vatandaşları tercih ettiği programlar genelde sahil kenarları ve boğaz turları onun dışında İstiklal Caddesi'nde şimdi adım atacak yer yok."

DRONE İLE DENETİM

Öte yandan Muğla'nın turistik ilçesi bodrumda bayramda jandarmanın helikopter ve dron destekli trafik denetlemesinde, kurallara uymayan 170 sürücüye 33 bin 368 lira cezai işlem uygulandı, 3 araç trafikten menedildi.

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Sürücü kursu eğitmeni kazada yaşamını yitirdi

Aydın'da refüje çarpıp takla atan kamyonette sürücü kursu eğitmeni olan 29 yaşındaki Aysu Öncel hayatını kaybetti, yanında bulunan 3 kişi ise yaralandı. Kaza, önceki gün saat 04.00 sıralarında, Nazilli ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Nazilli'den Efeler ilçesi yönüne giden Aysu Öncel, kullandığı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet refüje çarpıp, takla attı. Kamyonetin sürücüsü Öncel yaşamını yitirdi, yanındaki T.A., C.A. ve M.Y. ise hafif yaralandı.