Yoksulluğu konuşacağız

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon’daki halk buluşmasında konuştu. Trabzon için yapılan anketlerde önde olduklarını savunan Özgür Özel, ‘‘Trabzon’da yeni bir hikaye yazacağız. Ötekileştirenlere inat kucaklaştırıyoruz. Hep birlikte yola çıktı ve bu seçimde onların tarif ettikleri ittifakı biz meydanlarda ve vicdanlarda yapıyoruz’’ dedi.

Özel daha sonra Giresun’da ‘‘7 Ulaştırma Bakanı değişmiş, ‘Güney Çevre Yolu’ sözü verilmiş ama tutulmamış. İhtiyacın 30’da birini ödenek olarak ayırmışlar. Hepsi kandırmaca. Bizim bütün Giresun adaylarımızı ben yakinen biliyorum ve hepsine oy istiyorum’’ diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Olimpik Kent İstanbul Tematik Sunumu" sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. AKP’nin İBB adayı Murat Kurum’un ‘‘Rakibinizle karşı karşıya gelir misiniz’’ sorusuna verdiği ‘‘İstanbul’u benimle konuşamaz, İstanbul’un sorunlarından haberi yok’’ yanıtına ilişkin açıklama yaptı. İmamoğlu, "İstanbul ilçelerini bilmeyenle ben ne konuşacağım. Gelsin konuşalım, mesela Kanal’ı konuşalım. Neyine karşı, nasıl karşı gelsin konuşalım, buyursun’’ dedi. İmamoğlu ayrıca Murat Kurum’un kendisi hakkında dile getirdiği ‘ekonomik gündem üzerinden siyaset yaptığı’ eleştirisine ilişkin soruyu da yanıtladı. İmamoğlu, yoksulluğu konuşacağım tabii ki ifadelerine yer verdi.