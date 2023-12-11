Yoksulluğu örtme bütçesi: Cevdet Yılmaz’ın sunumundan yoksulluk çıktı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın bütçe sunumundan yoksulluğa övgü çıktı. Yılmaz tarafından övgüyle paylaşılan ancak Türkiye’deki yoksulluğun ulaştığı boyutu ortaya koyan verilere göre 2024’te, çocuklarına bakamayan ailelerin kapsama alındığı destek programı için 12,5 milyar TL, aşırı yoksul ailelerin dahil edildiği destek programı için ise 32 milyar TL kaynak kullanılacak.

Mustafa BİLDİRCİN

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’deki yoksulluğun giderek derinleştiğini ortaya koyan sosyal yardım verileri ile övündü. TBMM Genel Kurulu’nda 2024 yılı bütçesini sunan Yılmaz, 2002 yılında 1,4 milyar TL olan sosyal yardım bütçesinin 2024 yılında 497 milyar TL’ye çıkarılacağını kaydetti. Yılmaz tarafından açıklanan ve yoksulluğun itirafı niteliği taşıyan verilere göre bütçeye, ödeme gücü olmayanların GSS borcunun karşılanması amacıyla 100,5 milyar TL, çocuklarına bakamayan ailelere destek amacıyla da 12,5 milyar TL yerleştirildi.

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen 2024 yılı bütçesini sunmak için kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın sunumu, Türkiye’deki yoksulluğun ulaştığı noktayı ortaya koydu. Yılmaz’ın, 2024 yılı bütçesindeki sosyal yardım kalemlerindeki artış ile övünmesi dikkati çekti.

BÜTÇENİN YÜZDE 4,5’İ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 yılı bütçe sunumunda sosyal yardım kalemleri için ayrılan kaynağı paylaştı. Buna göre, iktidarın yoksulluğun üzerini örtmek amacıyla 2024 yılında kullanacağı kaynak, 497 milyar TL ile ifade edildi. Sosyal yardım için ayrılan kaynağın, 2024 yılı bütçesinin toplamının yüzde 4,5’ine karşılık geldiği bildirildi.

Fotoğraf:AA

YOKSULLUK VERİLERİ

Çocukların en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan ailelerin kapsama alındığı Sosyal ve Ekonomik Destek Programı için 2024 yılında 12,5 milyar TL kaynak ayrılacak. Aşırı yoksulluk çeken aileleri kapsayan Aile Destek Programı kapsamında ise 2024 yılında 32 milyar TL kaynak aktarılacak. Ödeme gücü olmayanların sağlık primi giderlerinin karşılanması amacıyla 2024 yılı bütçesine 100,5 milyar TL eklenecek. Elektrik faturasını ancak sosyal yardım ile ödeyebilen hanelere ise 2024’te 8,6 milyar TL’lik tüketim desteği verilecek.