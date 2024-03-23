Yoksulluğun fotoğrafı: Öğle vakti bedava Ramazan pidesi kuyruğu

İsmail ARI

Ankara’nın Sincan ilçesindeki Gökçek Mahallesi Muhtarlığı Ramazan ayı boyuna ihtiyaç sahiplerine ücretsiz Ramazan pidesi dağıtma kararı aldı. Yurttaşlar, ücretsiz Ramazan pidesi alabilmek için öğle saatlerinde muhtarlığın önünde kuyruğa girdi.

Metrelerce uzayıp giden kuyruk dikkatleri çekerken BirGün’ün ulaştığı Gökçek Mahallesi Muhtarı, Yüksel Karabağ, “Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ücretiz Ramazan pidesi dağıtıyoruz. Mahallemizde belirlediğimiz 400 ihtiyaç sahibi vardı. Onlara pide ulaştırmak için yola çıktık. Ancak talep çok fazla olunca sayıyı bine çıkarttık. Yani her gün bin tane pide dağıtıyoruz. Pidelerin ücretini de biz karşılıyoruz” dedi.