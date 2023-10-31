Yoksulluğun istismarı: Köy ağasından defalarca istismar!

Urfa’da, muhtarlık yaptığı belirtilen ve çevresinde, "köy ağası" olarak bilinen 70 yaşındaki Nihat Y, maddi yoksunluk çeken bir ailenin 14 yaşındaki çocuğunu defalarca istismar ettiği iddiasıyla yargılanıyor. Mahkeme, "Erkekliğim bitti" savunması ile suçlamaları reddeden Nihat Y’nin tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Mustafa BİLDİRCİN

Türkiye’nin kanayan yarası çocuk istismarı, bu kez de Urfa’da kendisini gösterdi.

Karaköprü ilçesinde muhtarlık yaptığı ve toprak zengini olduğu bildirilen 70 yaşındaki Nihat Y’nin, yoksulluk çeken bir ailenin 14 yaşındaki çocuğunu defalarca istismar ettiği iddia edildi. Küçük çocuğun anlattıklarına karşın tutuksuz yargılanan Nihat Y’nin, çocuğun annesine düzenli aralıklarla, “Para yardımı” yaptığı belirtildi. İstismara maruz bırakılan çocuğun Çocuk İzlem Merkezi’nde anlattıkları ise istismarın boyutunu gözler önüne serdi.

BirGün, 70 yaşındaki Nihat Y’nin defalarca istismarına maruz kaldığını öne süren 14 yaşındaki Z.K’nin anlattıklarına ulaştı. Çocuk İzlem Merkezi’nde kayıt altına alınan Z.K’nin anlattıkları, istismarın boyutunu ortaya koydu.

"ANNEM DE GÖRDÜ"

Tutanaklara göre, 2009 doğumlu Z.K, ortaokuldayken ailesi tarafından okuldan alındı. Anne, babası ve beş kardeşiyle birlikte yaşadığını belirten Z.K, ailesi tarafından şiddete maruz bırakıldığını söyledi. Toprak zengini ve köy muhtarı Nihat Y’nin annesinin arkadaşı olduğunu ifade eden küçük çocuk, “2021 yılında annem bir gün, ‘Hastaneye gideceğiz’ dedi. Hastaneye gittiğimizde bu adam da geldi, arabasına bindik” dedi.

Nihat Y’nin arabada vücuduna dokunduğunu anlatan Z.K, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Annem ve kardeşim arabanın arka koltuğundaydı. Nihat’ın bana dokunduğunu annem de gördü. Boş bir araziye gittik. Önce arabada, annemin yanında dokundu. Annem arabadan inince dokunmaya devam etti. Annem arabadan inince bir ağacın yanına oturdu. Nihat beni yanağımdan ve dudağımdan öpmeye çalıştı. Beş on dakika kadar bana dokundu. Sonra eve döndük ve anneme, ‘Ben bunları yapmak istemiyorum’ dedim. Annem bana kızdı."

"PARA VERİYORDU"

2021 yılında maruz kaldığı istismarın 2023 yılına kadar da devam ettiğini kaydeden Z.K, 25 Ekim’de alınan ifadesinde ise şu ifadeleri kullandı:

"Nihat’ın bana son dokunması 24 Ekim’de oldu. Nihat beni çağırıyordu, annem ise ‘Git’ diyordu, ben de gidiyordum. Boş bir araziye gidiyorduk. Kendi özel bölgesine dokunmamı istiyordu. Bunları yaparken bana 200-300 TL ya da bin, 2 bin TL gibi paralar veriyordu. Okul eşyalarımı alıyordu. Annemin arkadaşıydı. Babamın olanlardan haberi yok. Olayı arkadaşlarıma anlattım, anneme de ‘Kendimden utandığımı’ söyledim. Çalışmak istediğimi belirttim ama annem, ‘Zaten para gelmiyor mu?’ dedi. Anneme bir şey olmayacaksa Nihat’tan şikayetçiyim."

"VİDEONU ATARIM"

Küçük çocuğun anlattıklarını, 2013 doğumlu olan kardeşi M.K. de doğruladı. Nihat’ın ablasına dokunduğunu ifade eden M.K, şunları kaydetti:

"Nihat isimli şahsın köy ağası olduğunu duydum. Ablama para veriyordu, ablam da parayı anneme veriyordu. Annem Nihat için ‘Hayırsever bir kişi’ diyordu. Nihat isimli kişi arabada ablama, ‘Eğer dokunmazsan videonu atarım’ dedi ve ablama bir şeyler izletti. İfademden sonra babama teslim olmak istiyorum."

"AİLEYE YARDIM ETTİM"

İstismar iddiasıyla tutuklanan Nihat Y. ise Şanlıurfa 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği’nde çelişkili ifadelerde bulundu. Yaşı itibarıyla kendi ihtiyaçlarını göremediğini savunan Nihat Y, beş yıldır tekerlekli sandalye kullandığını, “Erkekliğinin bittiğini” savundu. Aileyi iki yıldır tanıdığını ifade eden Nihat Y, “Annesi paraya ihtiyacı olduğunda beni arardı. Ben de varlıklı birisi olduğumdan aileye yardım ettim” diye konuştu.

TUTUKSUZ YARGILAMA

Nihat Y, hakkındaki suçlamaları reddederken hakimliğin skandal niteliğinde bir karara imza attığı öğrenildi. Mahkeme ilk duruşmada yargılamanın tutuksuz devam etmesine hükmetti. Nihat Y, yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.