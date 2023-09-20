Yoksulluk aileleri de yok ediyor

Türkiye'de boşanma oranlarının arttığına vurgu yapan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, durumun en önemli nedenlerinden birisinin de ekonomik kriz olduğuna dikkat çekti. Gürer, "Yapılan bir araştırmaya göre boşanma nedenleri arasında ilk sırayı ekonomik sorunlar alıyor" dedi.

BirGün/ANKARA



CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'de boşanma oranlarının arttığını ve ekonomik krizin bu tablonun en önemli nedenlerinden biri olduğunu belirtti.

CHP’li Gürer, 2022 yılında 575 bin çiftin evlendiğine ancak 200 bine yakın çiftin boşandığına dikkati çekti. Gürer, 2021 yılında 175 bin olan boşanan çift sayısının 2022'de 181 bine yükseldiğine işaret etti.

CHP’li Gürer, her üç çiften birinin boşandığına vurgu yaparak, bu artışın ekonomik sorunlardan kaynaklandığını söyledi.

CHP Niğde Milletvekili Gürer, enflasyonun sürekli arttığını ve yurttaşların temel gıda ürünlerine bile zor ulaştığını ifade etti.

Açlık sınırının 12 bin 189 lira, yoksulluk sınırının ise 39 bin 733 lira olduğunu ve birçok insanın asgari ücretin altında maaş aldığını vurgulayan Gürer, yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi:

"Pazara giden dar gelirli filenin yarısını bile dolduramadan geri dönüyor. İhtiyaçlarının bir kısmını alsa bile çoğunluğunu alamıyor. Mutfakta yangın var. Kiralık ev fiyatı artışı yanında kiralık ev dahi bulmak sorun. Bu nedenle de aileler dağılıyor. Çok sayıda çocuk okula aç gidiyor. Kılık kıyafet almak lüks oldu. Terziler, ayakkabı tamircileri yollar sonra akılarına geldi. AKP uyguladığı yanlış ekonomik politikalar ile 100 yıl eskiyi onar, tamir et, kullan ve elinde olanın süresini uzat yılı olarak başladı. Bu durum ister istemez aileler arasında tartışmaları da beraberinde getiriyor. Tartışmalar zamanla şiddete, bazen de boşanmalara kadar gidiyor. Yapılan bir araştırmaya göre boşanma nedenleri arasında ilk sırayı ekonomik sorunlar alıyor."