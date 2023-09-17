Yoksulluk arttıkça Diyanet harcıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, 36,4 milyar TL’lik 2023 yılı bütçesinin yüzde 82’sini tükettiği ortaya çıktı. Diyanet harcamaları birçok bakanlığı geride bıraktı.

Mustafa BİLDİRCİN

Yurttaşa, “Aza tamah” öğüdü veren, geçim sıkıntısına karşı dua öneren Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ocak-ağustos döneminde rekor harcamaya imza attığı ortaya çıktı. Aralarında yatırımcı bakanlıkların da bulunduğu toplam 25 kamu kurumunu bütçesi itibarıyla geride bırakan başkanlığın sekiz aylık harcaması, 36 milyar 468 milyon 836 bin TL’lik yıllık bütçenin senenin sonunda aşılacağını gözler önüne serdi. Diyanet’in 8 ayda yaptığı harcamaların 12 aylık bütçesine oranı yüzde 82 olarak hesaplandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verileri ile ortaya konulan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın harcamaları dudak uçuklattı. Başkanlık, yılın henüz ilk sekiz ayında rekor harcama gerçekleştirdi.

REKOR HARCAMA

Genel bütçeli 41 kamu idaresinin ocak-ağustos dönemi harcamalarına yönelik veriler yayımlandı. Rapor, bütçeden 2023 yılı için 36 milyar 468 milyon 836 bin TL ödenek verilen Diyanet İşleri Başkanlığı’nın rekor harcamasını açığa çıkardı. Diyanet’in ocak-ağustos döneminde yaptığı toplam harcama kayıtlara, 29 milyar 905 milyon 310 bin TL olarak geçti.

AY AY İSRAF

Başkanlığın 29,9 milyar TL’lik ocak-ağustos dönemi harcamasının aylara göre dağılımı, harcamaların sürekli arttığını da ortaya koydu. Buna göre, başkanlığın ocak ayında 4 milyar 41 milyon TL, şubat ayında ise 3 milyar 62 milyon TL olan harcaması, ağustos döneminde 5 milyar 189 milyon TL’ye kadar çıktı.

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Bakanlıklara fark attı

Diyanet, harcaması itibarıyla yine çok sayıda kamu idaresini geride bıraktı. Başkanlığın ocak-ağustos döneminde harcaması ile geride bıraktığı kamu idarelerinden dikkati çekenler ve harcama tutarları ise şöyle sıralandı: