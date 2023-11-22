Yoksulluk sınırı 50 bin TL’yi aştı

BES/AR araştırmasına göre, açlık sınırı 17 bin 215 TL’ye, yoksulluk sınırı 50 bin 750 TL’ye yükseldi. Sağlıklı beslenmenin günlük maliyeti günlük 573 lirayı buldu. Sendika insanca yaşayacak ücret talebini dile getirdi.

Ekonomi Servisi

BES/AR, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 17 bin 215 lira, yoksulluk sınırını ise 50 bin 750 lira olarak hesapladı. Araştırmaya göre, sağlıklı beslenmenin maliyeti günlük 573 lirayı geçti. Büro Emekçiler Sendikası (BES) Araştırma Merkezi (AR), Ekim ekim ayı itibarıyla dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için alması gereken kalori ve besin miktarı ücretlerine ilişkin yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Gıda madde fiyatları üzerinden yapılan hesaplamaya göre, dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı yani açlık sınırı 17 bin 215 lira oldu. Araştırmaya göre, bekar bir çalışanın yaşam maliyeti ise 23 bin 311 lira olarak hesaplanırken, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı olan yoksulluk sınırı 50 bin 750 lira oldu.

4 ASGARİ ÜCRET YETMİYOR

Verilere göre, bir önceki yılın aynı ayına göre açlık sınırı yüzde 100,88, yoksulluk sınırı yüzde 81,77, yaşam maliyeti ise 101,51 arttı.

Sağlıklı beslenmenin maliyetinin günlük 573 lirayı geçtiğini kaydeden BES/AR’ın sonuçlarını şöyle değerlendirdi:

"4 kişilik bir ailenin 4‘ü de asgari ücretle çalıyor olsa bile alınan ücret toplamı yoksulluk sınırının altında kalıyor. Merkez Bankası 2024 yılı için enflasyon tahminini mayıs ayında yüzde 73, hükümet OVP’de ise 2025 yılı için yüzde 15,2 olarak açıklanmıştır. Hükümet 2024 yılı için yüzde 25, 2025 yılı için toplam yüzde 11 teklif ile kendi enflasyon beklentilerinden bile az maaş artışı önermiştir. Bu gidişle 2024 yılında da asgari ücret açlık sınırının altında kalacak. 7 bin 500 TL ile en düşük emekli aylığı açlık sınırının yarısından bile az. Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için neredeyse maaşının yüzde 75-80’nini kiraya ödemek zorunda kalıyor. Büro Emekçileri Sendikası olarak tüm kamu emekçilerine, asgari ücretlilere, emeklilere insanca yaşayacak bir ücret talebimizde ısrar ediyoruz."

YAŞAMANIN MALİYETİ YÜKSELİYOR