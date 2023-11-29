Yoksulun ‘ekmek’ kavgası

Abidin YAĞMUR

Mersin’de halk ekmek için yapılan araştırmaya göre, asgari ücret ve altında geliri olanların yüzde 92’si son yıllarda ekmek tüketimlerinin arttığını belirtti. Tüketiciler ucuz ekmeğe ulaşmak için en az yarım kilometre yürüyor, en az 35 dakika kuyrukta bekliyor.

Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Erkan Aktaş, Prof. Dr. İhsan Kamalak ve Doç. Dr. İlkay Yılmaz, belediyenin ürettiği halk ekmek tüketicileri arasında yaptıkları araştırmanın sonuçlarını "Ekonomik Kriz ve Halk Ekmek Kuyrukları: Mersin Örneği" başlıklı makalede değerlendirdi. Araştırmacılar, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin büfelerinden ekmek alan 188’i kadın, 254’ü erkek 442 hanehalkı üyesiyle görüştü.

35 DAKİKA KUYRUKTA BEKLİYORLAR

Çalışmaya katılanların yüzde 20,4’ü asgari ücretli olduğunu, yüzde 56,1’i asgari ücret altında gelire sahip olduğunu, yüzde 23,5’i asgari ücret üzerinde geliri olduğunu söyledi. Ekmek kuyruğunda bekleyenlerin yüzde 45,5’i son yıllarda satın alma gücünün çok azaldığını, yüzde 39,6’sı azaldığını söyledi. Satın alma gücünün azaldığını söyleyenlerin toplam oranı yüzde 85’i buldu. Katılımcıların yüzde 62,2’si halk ekmeği ucuz olduğu için tercih ettiklerini belirtti. Araştırmaya katılanları ev ile satış noktası arası uzaklık ortalaması 652 metre olarak hesaplandı. Kuyrukta bekleyenlerin yüzde 54,5’inin halk ekmek satış noktasına gelmek için en az yarım kilometre yürüdüğü, yaklaşık dörtte birinin ise en az bir kilometre yürüdüğü tespit edildi. Halk ekmek satış noktası önündeki kuyrukta bir kişinin ortalama bekleme süresi yaklaşık olarak 35 dakika olarak hesaplandı. Kuyrukta çeyrek saatten daha fazla bekleyenlerin oranı üçte ikiye yaklaşırken, bir saatten fazla bekleyenlerin oranı da yüzde 10’u aştı.