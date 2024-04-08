YÖK’ten ‘Gölge Bakanlıkla’ protokol

HABER MERKEZİ

‘Gölge Bakanlık’ olarak adlandırılan ve “Yurtdışındaki FETÖ okullarını devralmak” için kurulan Maarif Vakfı ile protokoller imzalanmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) yüksek miktarda bütçe aktarılan vakıf ile son olarak Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında protokol imzalandı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Türkiye Maarif Vakfı ile imzalanan protokolün amacı ise “eğitim-öğretim, araştırma geliştirme ve üniversite fuar organizasyonları alanlarında iş birliği” olarak açıklandı.

YÖK Başkanı Erol Özvar protokole ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye Yurtdışından Öğrenci Kabuk Sınavı’nın (TR-YÖS) da protokol kapsamında olduğunu ifade etti. Özvar şunları söyledi: “Türkiye’nin yükseköğretim alanında sunduğu imkânların yurtdışında daha geniş bir coğrafyada tanıtılması ve uluslararası öğrencilerin ülkemizde yükseköğrenim görmelerinin kendilerine sağlayacağı sosyoekonomik avantajlar hakkında bilinçlendirilmeleri önem taşımaktadır” dedi.

Türkiye Maarif Vakfı ile önceki yıllarda protokol imzalayan MEB’in eğitim bütçesinden 2023’te milyarlarca lira para akıtılmıştı. Vakfın 2023 yılında 2,9 milyar lira olmak üzere 2020-2023 döneminde bütçeden toplamda 6,1 milyar lira pay aldığı belirlenmişti.

2022’de 2 milyar TL’ye yakın kaynak aktarılan vakfa geçen yıl ise 3 milyar TL’ye yaklaştı. Genel bütçeden Türkiye Maarif Vakfı’na 2022 yılında 1 milyar 871 milyon TL, 2023 yılında ise 2 milyar 955 milyon TL pay verildi. Vakfa 2020, 2021, 2022 ve 2023 aktarılan toplam para 6,1 milyar TL olarak kaydedildi.

Türkiye Maarif Vakfı’na ödenen para yıllara, yıllara göre şöyle sıralandı:

2019: 422 milyon TL

2020: 259 milyon TL

2021: 1.7 milyar TL

2022: 1.8 milyar TL

2023: 2.9 milyar TL