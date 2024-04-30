Yol bakımı için doğa talanı

Karayolları Genel Müdürlüğü, Aydın’da yol bakım ve onarımı için orman, mera ve tarım alanına maden ocağı çalışması başlattı. 10 hektara yakın Hazine arazisine yapılmak istenen projenin maliyeti yaklaşık 1 milyon TL.

Aycan KARADAĞ

Aydın’da doğa talanı sürüyor. Efeler ilçesi Çiftlik mahallesinde Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından maden (kum-çakıl) ocağı projesi yapılmak istenmesi tepki çekti. Proje ile elde edilecek malzeme, Aydın ve çevresindeki tüm yolların bakım, onarım işi projesinde hammadde olarak kullanılması planlanıyor.

Müdürlük, proje için 25 Nisan 2024 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurarak Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlattı.

ORMAN VE MERA ALANI

ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre; maden ocağı 9,93 hektar büyüklüğünde Hazine arazisinde yapılmak isteniyor. Proje alanı tarım, orman ve mera alanı içerisinde yer alıyor. Proje alanı yakın çevresinde, Büyük Menderes Havzası (Koçarlı Bağarası Sulaması, Çine Çayı) bulunuyor. Projenin maliyeti ise 1 milyon TL olarak açıklandı. Proje kapsamında açık ocak işletme yöntemi ile yılda 1 milyon ton üretim yapılması planlanıyor. Açık ocak işletmeciliği yöntemi uygulanacak ocak sahası üzerinde bulunabilecek bitkisel toprak, iş makineleri ile sıyrılacak ve rehabilitasyon çalışmalarında kullanılmak üzere, bitkisel toprak depolama sahasında stoklanması hedefleniyor. Sahada malzeme alımı sırasında patlatma işlemi uygulanmayacağı belirtildi.

RANT SEVDASI

22 yıl boyunca ormanlar ve tarım arazileri adeta AKP iktidarının tehdidi altında kaldı. Enerji, maden ile turizm sektörüne yeşili feda eden iktidar, çıkardığı yönetmelik ve kanun değişiklikleriyle ormanları ve tarım arazilerini talan ediyor. Son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin “Her tarafı yemyeşil, zümrüt gibi olan Anadolu coğrafyasını adeta talan ettik. Ağaçlarımızı yok ettik, ormanlarımızı da kel hâle getirdik. Şimdi yeniden bir seferberlik başlatıyoruz” açıklamaları yaşadığımız felaketi özetler niteliğinde oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MAPEG) sitesinde yer alan duyurularda ülkenin irili ufaklı tarım arazileri ve ormanlık alanların bir bir maden sevdasına kurban edildiği görülüyor. MAPEG’in sitesinde yer alan verilere göre, Ağustos 2023 - Ocak 2024 döneminde düzenlenen 4 ayrı ihale ile ülkenin tarım ve ormanlık alanları rant projelerine açıldı. Toplamda 1046 alan maden sahası olarak ilan edildi. İhaleye çıkarılan alanların toplam büyüklüğü 426 bin 939 hektar oldu. İhaleye açılan alanlardan 3’ü için iptal kararı verilirken 3’ü de ileri tarihe ertelendi.