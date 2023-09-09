Yol haritası şekilleniyor: Konferanslar başladı

HDP ve YSP, yeni dönem siyasetini şekillendireceği toplantılara başladı. Dört gün sürecek toplantıların ardından kongre hazırlıkları hız kazanacak.

BirGün/ANKARA

Seçimlerin ardından özeleştiri ve değişim sürecine giren HDP ile YSP, merkezi konferanslarına başladı. Gelecek dönem siyasetini şekillendirecek iki parti, kadın konferansını tamamlayacak ve karma konferansa geçecek.

Ekim ayında YSP Kongresi ile yeni eş genel başkanlarını, parti ismini, tüzüğünü belirleyecek HDP ve YSP, konferanslar boyunca önerileri ele alacak. Konferansa YSP milletvekilleri, HDP ve YSP Parti Meclisi ve MYK üyeleri, çeşitli illerden delegeler ve örgütlenme komisyonu sözcüleri katılacak.

Kadın konferansında yeni dönem siyaseti hakkında değerlendirmelerde bulunan YSP Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, “Meclis kapanmadan hemen önce geçen Torba Yasa’yla denetimli serbestlik düzenlenmesi yapıldı. Bu sürenin uzatılması demek ne kadar kadın katili, kadın ve çocuklara yönelik ne kadar şiddet ve istismar faili varsa hiç ceza almadan ya da çok az bir ceza sonrası serbest bırakılması demektir. 12 yaşındaki çocuğa istismardan tutuklanan Uşaki Tarikatı lideri ve onun gibi istismarcıların korunması, serbest bırakılması demektir. Geldiğimiz aşamada haklarımız ve kazanımlarımız üzerinden kurulan kirli pazarlık yaşama geçirilmek isteniyor” dedi. Uçar, iktidarın rant odaklı projeleri ve kadın düşmanı politikalarına karşı gelecek dönem etkin bir mücadele vereceklerini de kaydetti.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomiye ilişkin sarf ettiği “Sorun ekonomik değil, psikolojiktir” sözlerine değinen Uçar, “Şunu da biliyoruz yoksullaşan başta kadınlar olmak üzere bütün toplum ekonomik kriz yaşadığı bir yerde bu ülkenin cumhurbaşkanı ‘sorun ekonomik değil psikolojiktir’ dedi. Gerçi kendisi ‘ben ekonomistim’ diye kendisini tarif ettiğinde bu meselenin psikolojik olduğunu anlamıştık” dedi.