Yol kenarına tuvaletini yaparken vuruldu: Tabancanın sahibi arkadaşı çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol kenarına tuvaletini yapan O.A'nın bacağına ve kalçasına nereden geldiği belli olmayan 2 mermi isabet etti. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturmada silahı ateşleyen kişinin O.A'nın o sırada yanında bulunan arkadaşı Y.A. olduğu ortaya çıktı. Y.A. ifadesinde olayın bir kaza olduğunu söyledi.

Güncel 20.02.2024 14:03 Giriş: 20.02.2024 14:03

Güncelleme: 20.02.2024 14:22 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA