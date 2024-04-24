'Yol Tarifleri' sanatseverlerle buluşacak
Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı "Yol Tarifleri" isimli sergi, yarın sanatseverlerle buluşacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Fakültesi'nden 1. sınıf ögrencileri, "Yol Tarifleri" adlı bir sergi oluşturdu.
Akademisyen Ömer Orhun'un koordinatörlüğünü üstlendiği sergide ögrenciler seri fotoğraf anlayışını deneyimledi.
59 öğrencinin 1 fotoğrafıyla katıldığı sergi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nin büyük ana koridorunda sanatseverlerle buluşacak.
Sergi, yarın 14.00'dan itibaren gezilebilecek.