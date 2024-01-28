Yol üzerinde sofra sefası, karakolda son buldu

Antalya’da yolda masa kuran gençler karakola götürülürken, 2 araç trafikten men edildi. Olayla ilgili inceleme ise devam ediyor.

Antalya’nın Serik ilçesinde yolda masa kuran gençlerin sefası karakolda bitti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine mukavemet gösteren kişiler, karakola götürülürken, 2 araç trafikten men edildi.

Olay Serik ilçesi Merkez Mahallesi, Millet bahçesi yolunda akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; yol kenarına park eden iki otomobilin sürücüleri ve yanında bulunan arkadaşları, yol içinde masa kurup alkol almaya başladı.

Gençlerin yüksek sesle müzik açıp çevreyi rahatsız etmesi sonucu ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin tüm uyarılarına rağmen zorluk çıkaran şahıslar destek ekiplerin gelmesiyle ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şahıslar trafiği tehlikeye sokmak, çevreyi rahatsız etmek ve polise mukavemet göstermek suçlarında adli işlem uygulanırken, araçlar trafikten men edildi.

Olayla ilgili inceleme ise devam ediyor.