'Yol verme' kavgasında öldürülen motokurye Samet için anma etkinliği düzenlendi

Ankara'da, trafikte yol verme tartışması sonucu bıçaklanarak öldürülen motokurye Samet Özgül'ün (28) yakınları, Özgül'ün kaskının üzerine karanfil bıraktı.

Motokurye Samet Özgül, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 5 Kasım 2022'de motosikletle seyir halindeyken hafif ticari aracın sürücüsü ile yol verme meselesinden tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda araçtan inen 3 kişi, Özgül'e saldırdı. Darbedilerek bıçaklanan Özgül, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Özgül'ün arkadaşları ve ailesi, olayın gerçekleştiği yerde anma etkinliği yaptı.

Atatürk Orman Çiftliliği'nden hareket eden 150 motokurye, Özgül'ün bıçaklandığı yere kadar kortej düzenledi. Ardından da Özgül'ün motosiklet kaskının üzerine karanfil bırakıldı.

'BAŞKA SAMET'LER ÖLMESİN'

'Samet Özgül için adalet istiyoruz' yazılı pankart taşıyan grup adına, Özgül'ün kız kardeşi Berna Özgül açıklama yaptı. Berna Özgül, "Aile olarak bu 3 kişinin de en ağır cezalarla yargılanmasını istiyoruz. Başka Samet'ler ölmesin, başka canlar gitmesin istiyoruz. Samet Özgül için adalet istiyoruz" dedi. (DHA)