Yolcu garantisinde yüzde 94’lük sapma

Plansızlığın sembolü haline gelen Zafer Havalimanı’nı bu yılın yedi ayında yalnızca 47 bin 766 yolcu kullandı. Yolcu garantisinde yüzde 94’lük sapma yaşandı.

Mustafa BİLDİRCİN

Ülkenin Kamu-Özel İşbirliği modeliyle yapılan ilk bölgesel havalimanı olan Zafer Havalimanı’nın yolcu istatistikleri, plansızlığın yarattığı tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi. Açılış yılı 2012 itibarıyla gerçekleşmeyen yolcu garantileri ile gündemden düşmeyen havalimanı, bu yıl da geleneği bozmadı. Kütahya, Afyon ve Uşak illerine hizmet vermek üzere yapılan Zafer Havalimanı’nı, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde yalnızca 47 bin 766 yolcu kullandı. Oysa söz konusu havalimanına yılın ilk yedi ayı için 768 bin 677 yolcu garantisi verilmişti.

Havalimanındaki yolcu garantisi sapma oranı yüzde 94 olarak hesaplandı. Zafer Havalimanı’na yıl boyunca verilen garanti yolcu sayısı ise 1 milyon 317 bin 733.

Zafer Havalimanı 50 milyon avroya mal edilmişti. 2012-2022 yıllarında IC ICTAŞ’a yapılan garanti ödemesi tutarı 59 milyon 676 avro olarak gerçekleşmişti. Kamuya 2044 yılında devredilecek havalimanı için şirkete ödenecek toplam garanti tutarının ise 208 milyon avro olması öngörülmüştü.