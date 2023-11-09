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Yolcu otobüsü otomobille çarpıştı: 1 can kaybı, 3 yaralı

Milas'ta yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi. 3 kişi yaralandı

Güncel
  • 09.11.2023 13:36
  • Giriş: 09.11.2023 13:36
  • Güncelleme: 09.11.2023 13:39
Kaynak: AA
Yolcu otobüsü otomobille çarpıştı: 1 can kaybı, 3 yaralı
Fotoğraf: AA

Muğla'nın Milas ilçesinde, yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Milas-Bodrum kara yolu Adabükü Kavşağı'nda, İbrahim A'nın kullandığı Hatay Nur Seyahat'e ait otobüs ile aynı yönde seyreden sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Devrilerek karşı şeride geçen otomobilde bulunan Hüseyin Dursun'un yaşamını yitirdiği, Ünal T, Tuncay T. ve Ahmet Z'nin yaralandığı belirlendi.

Yaralılar, ambulanslarla Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsünün kavşağı dönmeye çalıştığı sırada kazanın yaşandığı iddia edildi.

Jandarma ekipleri, otobüs sürücüsünü ifade işlemleri için karakola götürdü.

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