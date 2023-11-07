Yolcu teknesinin dümeni kilitlendi: Kaptan, motoru durdurarak yardım istedi

Adalar-Bostancı arasında sefer yapan özel işletmeye ait teknenin dümeninde arıza meydana geldi. Adalar-Bostancı arasında sefer yapan özel işletmeye ait teknenin dümeninde arıza meydana geldi.

Adalar'da özel bir işletmeye ait bir teknede arıza yaşandı.

Adalar-Bostancı arasında sefer yapan teknenin dümeninin kilitlendiği öğrenildi. Kilitlenme sonrasında teknedeki yolcular arasında kısa süreli panik yaşandı.

Tekne halat yardımıyla iskeleye çekilirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay sabah saatlerinde Adalar açıklarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Adalar- Bostancı seferini yapan yolcu teknesinin dümeni kilitlendi.

Dümendeki arızayı fark eden kaptan, motoru durdurarak yardım istedi.

Bunun üzerine, Adalar seferini yapmak için Bostancı iskelesinde bekleyen başka bir yolcu teknesi yardıma gitti.

Halatla yedeklenen tekne iskeleye çekildi. Teknedeki yolcular arasında panik yaşanırken, iskeleye çekilen tekne tamire alındı.