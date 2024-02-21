Yollara ve sınırlara çiftçi barikatı

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Avrupa’da çiftçilerin protestoları devam ediyor. Yunanistan, Çekya ve Polonya’da yapılan eylemlerde çiftçiler tarım politikalarının değiştirilmesini istedi.

Polonyalı çiftçiler, Krakow kentinde AB Yeşil Anlaşması ve Ukrayna’dan tahıl ithalatına karşı devam eden ulusal protestolar kapsamında, büyük şehirlerdeki caddeleri, ülke genelindeki yolları ve Polonya-Ukrayna sınır kapılarını traktörleriyle yeniden kapattı.

ÇEKYA’DA BÜYÜK TEPKİ

Çekya’da traktörleriyle başkent Prag’a gitmek üzere yollara çıkan yüzlerce çiftçi, hükümetin tarım politikasına tepki gösterdi.

Yüzlerce çiftçi, Prag’daki Tarım Bakanlığına gitmek için erken saatlerde traktörleriyle yolları kapattı.

Yunanistan’da da çiftçiler başkent Atina’ya giden ve büyük kentlere çıkan yollara barikat kurdu.

PARLAMENTODA PROTESTO

Başbakan Kiryakos Miçotakis ile düzenledikleri toplantıdan sonra tüm taleplerinin karşılanmadığını aktaran çiftçiler, seslerini duyurmak için Atina’da parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı’nda traktörlerle gösteri yapma kararı aldı.

Fransa’da da eylemlerini sürdüren çiftçiler önceki gün Marsilya’da traktörleriyle bazı yolları trafiğe kapattı. Çiftçilerin eyleminden dolayı Marseille Provence Havalimanı ve Marsilya’nın ana tren istasyonu Gare de Marseille Saint-Charles’a giden yollarda ulaşımda çok büyük aksamalar yaşandı.