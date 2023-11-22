'Yolyemezler' suç örgütü lideri Büyükçekmece'deki bir villada gizli bölmede yakalandı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde, "Yolyemezler" adı verilen çıkar amaçlı suç örgütünün lideri Mehmet Selim A. ve beraberindeki 4 kişi bir villada bulunan gizli sığınakta yakalandı. Böylece suç ağına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan kişi sayısı 27'e çıktı. Şüphelilerin ifade işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Güngören ve Büyükçekmece ilçelerinde faaliyet gösterdiği belirlenen, örgüt liderliğini Mehmet Selim A.’nın yaptığı “Yolyemezler” isimli suç örgütünün gerçekleştirdiği "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme", "yağma, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarına karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, Diyarbakır ve Balıkesir'de operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan ilk baskınlarda, "Yolyemezler" çetesinin üyesi oldukları şüphesiyle 19 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun devamında söz konusu suç ağının elebaşı Mehmet Selim A.’nın da aralarında bulunduğu 5 kişi Büyükçekmece’deki bir villada dolap kapaklarının arkasındaki gizli bölmeden çıkarılarak gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında 3 kişi de farklı adreslerde ele geçirildi. Böylece gözaltına alınan şüpheli sayısı 27'ye yükseldi. Çete lideri ve beraberindekilerin gizli bölmede yakalanmaları saniye saniye kayda geçti.

Şüphelilerin yakalandığı adreslerde yapılan aramalarda 18 ruhsatsız tabanca, bir AK-47 tipi kalaşnikof tüfek, 1 uzi marka otomatik tabanca, 2 av tüfeği, 3 adet otomatik tabanca, 23 şarjör ile bu silahlara ait değişik çaplarda bin mermi, 1 çelik yelek, 15 kar maskesi, 2 GPS takip cihazı, bir miktar uyuşturucu madde ve 100 bin lira nakit para ile 8 bilgisayar ele geçirildi.

Emniyetteki sorguları devam eden çete üyelerinin ifade işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.